Los libertarios prevén sesionar el 8 de abril para sancionar la ley de glaciares y acelerarán con un proyecto clave

En medio de las discusiones legislativas y un fallo judicial, el oficialismo ya tiene fecha tentativa para sesionar y sancionar la reforma de la ley de glaciares . De acuerdo con fuentes parlamentarias que consultó MDZ , la fecha es el 8 de abril en la Cámara de Diputados.

Pese a las tensiones por el expediente, los libertarios consideran que “están los votos” gracias al empuje de los gobernadores, que fueron claves para la media sanción en el Senado. Por esa razón, ya están definiendo el consenso para oficializar esa fecha. El primer paso formal es la audiencia pública, que se realizará el próximo miércoles y jueves.

Hay más de 80 mil inscriptos que pretenden exponer en torno a este proyecto que propone modificar el esquema actual de protección ambiental sobre estas reservas de agua dulce. La normativa vigente prohíbe actividades como la minería en glaciares y en el ambiente periglacial, bajo un criterio amplio y uniforme en todo el país, con el objetivo de resguardar recursos hídricos estratégicos.

El proyecto en debate introduce un cambio de enfoque: en lugar de proteger todas las formaciones glaciares, propone limitar la cobertura a aquellas que tengan una función hídrica considerada “relevante”. Esto implicaría que ciertas áreas hoy protegidas podrían quedar habilitadas para actividades productivas, siempre que se evalúe que no afectan de manera significativa las fuentes de agua.

Además, la iniciativa otorga mayor protagonismo a las provincias, que pasarían a tener más margen para definir qué zonas preservar y cuáles podrían destinarse a desarrollos económicos. Uno de los grandes debates es cuánta facultad puede tener una provincia en determinado recurso que, en realidad, tiene una extensión que supera su jurisdicción y alcanza a otras provincias.

Desde La Libertad Avanza sostienen que “llevaría casi 300 días” escuchar a todos los expositores en los tiempos previstos para la audiencia, por lo que impulsan que solo un porcentaje simbólico opine en el Congreso, mientras que el resto lo puede hacer por escrito o subiendo su video a una plataforma.

Entidades ambientalistas presentaron una medida cautelar para que se le ordene al Congreso “garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos”. El planteo fue rechazado. El dictamen llegaría después de Semana Santa.

La agenda que impulsa la LLA

Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados de este mes Karina y Javier Milei en el Congreso durante la jura de diputados. X | @OPRArgentina

Además de la Ley de Glaciares, el Gobierno presentó una serie de proyectos para tratar en los próximos meses, en una intención de escapar del asedio mediático y judicial por las causas que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el tweet del exvocero, figura la reforma del Código Penal, leyes sobre propiedad privada y las modificaciones de las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. También sobrevuela en comisiones el proyecto que endurece las penas en los siniestros viales.

Tras superar el debate ambiental, los violetas esperan tratar en abril los cambios en el Código Penal, con un aumento de penas en los delitos más graves. “La sociedad nos pide esto. Quedó claro con la nueva ley penal juvenil. Tenemos que aprovechar ese envión que nos dio la sociedad y creemos que están los votos”, resumió una autoridad libertaria, en diálogo con este medio. En esa misma sesión, pensada para finales de abril o comienzos de mayo, se agregaría ese proyecto para penas más duras contra los siniestros viales.

El Ejecutivo cree que en ese mismo lapso se podrá avanzar con las leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana.

Si bien pueden tener cierta actividad en comisiones, quedará para un segundo orden las reformas en la ley de discapacidad y del financiamiento universitario. Consultados por MDZ sobre el motivo de esa demora, en medio de un aumento del conflicto con las casas de estudio y las organizaciones que protegen a las personas con discapacidad, afirman: “Esos proyectos requieren de un consenso que todavía no tenemos. No nos podemos arrastrar por las presiones externas. Cuando tengamos los votos, avanzaremos”.

También habrá lugar para avanzar con la reforma política y electoral que ha pregonado Javier Milei. Creen que a mediados del año será realidad la suspensión de las PASO (entienden que no tendrán el apoyo para eliminarlas por completo) y el fin del financiamiento público de los partidos políticos.