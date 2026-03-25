La jugada del peronismo para embarrarle la cancha al Gobierno con la Ley de Glaciares

Un proyecto impulsado por Unión por la Patria surgió tras las restricciones en la audiencia pública, que superó los 100 mil inscriptos para debatir sobre la protección de los glaciares.

El diputado Diego Giuliano, junto a otros diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), presentó este viernes un proyecto de ley para la realización de una Consulta Popular Vinculante en todo el país para que la ciudadanía se pronuncie directamente sobre la posibilidad de habilitar proyectos mineros en áreas de glaciares y ambientes periglaciares.

“Estamos ante la mayor inscripción en una audiencia publica de la historia del Congreso. Ante la restricción que impone el oficialismo para participar de la audiencia a la que se inscribieron mas de CIEN MIL ciudadanos, es necesario convocar al pueblo de la nación para que decida sobre la protección del agua en los glaciares. Y la herramienta es la consulta popular vinculante”, explicó el legislador massista.

La pregunta que se propone acercar a la ciudadanía es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con realizar proyectos mineros en áreas de glaciares y/o periglaciares?”.

La iniciativa en el marco del desarrollo de una audiencia en la Cámara de Diputados que ha suscitado una participación sin precedentes, con la inscripción de más de 100 mil personas para disertar en el debate.

El proyecto subraya en sus fundamentos que “los glaciares y ambientes periglaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para el consumo humano, la producción agrícola, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas, y que las decisiones adoptadas sobre estos recursos tienen impacto federal, dado que muchas cuencas hidrográficas atraviesan varias provincias”.