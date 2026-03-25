Ficha limpia: ¿qué pasará con la banca de la concejal Débora Quiroga?

MDZ consultó a la Junta Electoral y la Oficina de Ética Pública, por su pliego. Ambos espacios citaron el articulado de la ley 9281, donde no está contempladas las calumnias como un impedimento para asumir. Además, tanto la Junta como Ética Pública trabajan a pedido de los Concejos Deliberantes, y el cuerpo deliberativo de Santa Rosa no ha presentado ningún cuestionamiento por la asunción de Quiroga.

La ley de Ficha Limpia que impide que asuman funcionarios públicos que estén condenados fue en primer lugar sólo para quienes tenían condenas vinculadas a la administración pública. Despúes se amplió, pero no incluyó a las calumnias.

Abarca, desde noviembre de 2020, a "las personas que se encuentren condenadas penalmente a la pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos: "contra la administración pública; contra el orden económico y financiero; contra la integridad sexual, contra la propiedad".

Además: "Los sujetos comprendidos en la presente Ley deberán presentar ante la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, dentro de los 30 días de su designación, un certificado de antecedentes penales donde conste que no hayan sido condenados, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso".

Por qué la concejal tiene una condena

Cinco años después de haber sido una aliada cercana de la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, Quiroga —quien había militado en distintos espacios políticos— lanzó acusaciones contra Diego Foco, esposo de la jefa comunal. A raíz de esto, Foco decidió renunciar a su banca como concejal, apenas unos meses después de haber asumido, junto a otro edil. Esta situación ocurrió en junio de 2024.

El conflicto marcó una ruptura total entre Quiroga y la intendenta. Más tarde, tras el archivo de las causas en su contra, Foco respondió con una denuncia por calumnias contra Quiroga. Finalmente, el martes de la semana pasada, la Justicia falló a favor del exconcejal.

Sentencia Diego Foco1

Sentencia Diego Foco 2

Débora Quiroga asumirá su cuarto mandato

Con el aval de la Corte, Quiroga logró candidatearse nuevamente en 2026 porque la ley que impide más de una reelección fue aprobada cuando ella iba por su tercer mandato, por lo tanto, no es retroactiva. Tras los resultados de las elecciones de febrero pasado, logró entrar nuevamente al Concejo Deliberante y debería asumir en mayo.

Su mandato dura hasta 2030, sin embargo ya adelantó que peleará desde la oposición, con su partido departamental Ahora Santarrosinos.