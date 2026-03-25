Ley de Glaciares: en un clima de tensión y gritos, empezó la audiencia pública en Diputados

La Cámara de Diputados comenzó su primera jornada de audiencia pública por la Ley de Glaciares en un clima de alta tensión entre los diputados y los expositores que se acusaron a los gritos más de una vez. La oposición intentó impugnar la modalidad de debate que quiere llevar a cabo el oficialismo, pero estos van a fondo para firmar el dictamen la semana que viene.

La jornada comenzó con un pedido de impuganción a la audiencia pública de parte de la oposición. Estos sostienen que "La Libertad Avanza eligió limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces", ya que solo una mínima porción de los 100 mil anotados podrá hablar (de forma remota y presencial) en la audiencia.

"Hicieron una selección totalmente discrecional y faltando poco más de una hora para la Audiencia todavía no conocemos el listado de oradores. No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria", denunicó Maximiliano Ferraro (Capital Federal), que impulsó la impugnación.

La impugnación la firmó un grupo de diputados del peronismo, de la UCR y de bloques provinciales: Sabrina Selva (Buenos AIres), María Inés Zigarán (Jujuy), Carolina Basualdo (Córdoba), Pablo Juliano (Buenos Aires), Adriana Serquis (Río Negro), Gabriela Estévez (Córdoba), Juan Brugge (Córdoba), Abelardo Ferrán (La Pampa), Lucía Cámpora (Capital Federal) y Pablo Farías (Santa Fe).

La primera respuesta de la jornada la esbozó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (Santa Fe). Llegó acompañada por los gritos de la oposición y los expositores que rechazan la reforma a la Ley de Glaciares que quiere imponer el Gobierno de Javier Milei.

"Es una audiencia donde venimos a escuchar a los diputados, no a nosotros", comenzó Mayoraz para frenar los gritos de la oposición. "Ha habido presentaciones judiciales para frenar esta audiencia, que fueron todas rechazadas", dijo para poner en valor la audiencia que estaba por comenzar y remarcó que "la justicia federal de Misiones ha declarado que el procedimiento seguido por estas comisiones es válido, se ajusta a derecho y debe continuar, y así se frenaron las medidas cautelares que buscaban impedirlo".

Ley de Glaciares Diputados Los oradores tuvieron cuatro minutos para exponer. Prensa Diputados

El oficialismo en la Cámara de Diputados desestimó la cantidad de inscriptos que hubo para participar en esta audiencia. Por lo bajo dejaron trascender que la mayoría de los anotados eran de provincias que no tenían glaciares e intentaron exponer que era "una operación política".

Esta mañana, Mayorz dio una nueva versión oficial sobre la cantidad de invitados, mucho más adulcorada de lo que venían diciendo los voceros del oficialismo: "El Acuerdo de Escazú no exige un interés relevante para participar; cualquier ciudadano puede hacerlo. Eso llevó a que no pusiéramos restricciones, por lo que se anotaron ciudadanos comunes que no representan ninguna organización ambiental. Lo que envíen por escrito y los videos que suban formarán parte del expediente, no es que la expresión en la audiencia pública vaya a tener mayor protagonismo. Los diputados tienen para escuchar y leer todas las ponencias que se presenten".

El debate por la Ley de Glaciares toma temperatura en Diputados

El primer abucheo generalizado en la sala tres del Anexo de la Cámara de Diputados se dio cuando Mayoraz anunció que los expositores iban a tener cuatro minutos para hablar, y no cinco como estaba previsto. "Cuando falte un minuto va a sonar una campanita para avisarles", indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El primer orador fue Marcelo Arteaga, de Chubut. "El pueblo los va a juzgar a todos", gritó. Además, contó que su pueblo pasan cuatro de siete días de la semana sin agua. Así, pidió "que no siga bajando el lago porque la turbiedez hace que no podamos tomar agua".

"Acá están negociando nuestra vida", gritó Arteaga al lado de José Peluc, presidente de la comisión de Ambiente, que le pidió que bajara el tono. Algo que fue complemante contraproducente. "Hablo y tengo la voz de cien mil atrás, como no voy a tener la voz fuerte", remarcó el ambientalista que pudo participar de la audiencia pública.

En defensa del proyecto, habló el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández. "Es una provincia montañosa y desiertica solo el tres por ciento pertenece a oasis donde voncive la población y la agricultura, nadie más que nosotros está comprometido con el cuidado del agua. La geografía nos define y la minería resulta un actividad ineludible para nuestras posibildiades. la minería tiene para nostoros la posibildiad de generar empleo y de desarrollar al resto de actividades".