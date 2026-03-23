Ley de Glaciares: avanza en Diputados tras el récord de inscriptos y el aval judicial

Con una convocatoria sin precedentes que superó las 100 mil personas inscriptas , la Cámara de Diputados avanzará esta semana con las audiencias públicas para debatir la modificación de la Ley de Glaciares , luego de que la Justicia rechazara un planteo que buscaba frenar el proceso.

El cronograma se desarrollará los días 25 y 26 de marzo bajo un esquema mixto que combinará exposiciones presenciales, intervenciones virtuales y presentaciones registradas en formato escrito o audiovisual.

El proceso quedó definitivamente habilitado tras la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 , a cargo del juez Enrique Alonso Regueira , que desestimó la medida cautelar presentada por organizaciones ambientalistas.

Las entidades cuestionaban el sistema de participación, al considerar que limitaba el acceso de los inscriptos. Sin embargo, el magistrado sostuvo que no se acreditó de manera suficiente la vulneración de derechos que justificara suspender una instancia parlamentaria.

De esta manera, el fallo permitió avanzar con el esquema previsto por las comisiones organizadoras.

Más de 100 mil inscriptos y un formato inédito

El cierre del registro dejó un total de 102.116 personas anotadas, un número inédito para este tipo de audiencias en el Congreso.

Ante la magnitud de la convocatoria, las autoridades diseñaron un sistema que combina distintas modalidades de participación para garantizar que todos los interesados puedan expresar su posición.

Cada participante tuvo la posibilidad de presentar su exposición mediante un video de hasta cinco minutos o un documento escrito, que quedará incorporado como antecedente en el expediente legislativo.

El material fue canalizado a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados, donde los expositores debieron consignar sus datos personales y el enlace a sus intervenciones.

Cómo será la dinámica de las audiencias

El esquema de trabajo contempla un total de 360 expositores en vivo, distribuidos en partes iguales entre las dos jornadas.

El miércoles 25 se desarrollarán las exposiciones presenciales

El jueves 26 será el turno de las intervenciones remotas

Inicialmente previsto entre las 10 y las 19, el horario será ampliado para alcanzar cerca de 200 exposiciones diarias, lo que implicará más de 28 horas de audiencia acumuladas.

El criterio de selección que generó polémica

Para organizar la participación, se definió que los oradores en vivo sean seleccionados entre los primeros inscriptos de cada provincia, con el objetivo de asegurar representación federal.

Este criterio fue cuestionado por sectores opositores y organizaciones ambientalistas, que denunciaron una supuesta restricción en el acceso a la audiencia.

Las críticas derivaron en la presentación de acciones judiciales que finalmente no prosperaron tras el fallo que habilitó el proceso.

Restricciones en el acceso al Congreso

La organización también incluyó limitaciones en el ingreso al recinto donde se desarrollarán las audiencias.

Las sesiones tendrán lugar en la Sala del Anexo C de la Cámara de Diputados y solo podrán participar de manera presencial los legisladores que integran las comisiones convocantes.

Cada bloque político contará con un máximo de dos asesores, designados a través de sus respectivas Secretarías Parlamentarias, en función de la capacidad disponible.

Un proyecto que avanza en el Congreso

La iniciativa de modificación de la Ley de Glaciares ingresó al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre, impulsada en línea con los ejes del Consejo de Mayo.

Tras quedar relegada por el debate presupuestario, la propuesta obtuvo media sanción en el Senado el 18 de diciembre y avanzó luego en Diputados, donde también consiguió aprobación el 26 de febrero.

Durante su tratamiento, la oposición planteó objeciones vinculadas a la protección ambiental y a los mecanismos de participación ciudadana.

El oficialismo apunta al dictamen y al recinto

Una vez finalizadas las audiencias públicas, el oficialismo prevé avanzar con la firma del dictamen durante la primera semana de abril.

El objetivo es llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados de manera inmediata, en un debate que se anticipa intenso tanto por su impacto ambiental como por su relevancia económica y política.