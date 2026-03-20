Ley de Glaciares: cómo será la audiencia pública en Diputados con más de 65 mil inscriptos

A pocos días de la audiencia pública convocada para debatir la modificación de la Ley de Glaciares , comienzan a definirse los detalles operativos de un proceso que generó una convocatoria inédita: más de 65 mil personas se anotaron para participar.

El volumen de inscriptos obligó a la Cámara de Diputados a diseñar un esquema alternativo para garantizar que todos los interesados puedan expresar su postura, ante la imposibilidad material de otorgarles la palabra en forma presencial durante las dos jornadas previstas.

Frente a la magnitud de la convocatoria, las autoridades resolvieron implementar una modalidad virtual complementaria. Quienes no puedan intervenir en vivo deberán grabar su exposición en video y subirla a una plataforma digital.

El procedimiento establecido indica que los participantes deben suscribirse previamente al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Luego, deberán publicar su intervención en sus propios canales —en formato público o no listado— y cargar el enlace junto con sus datos personales en la pestaña “Comunidad” del canal institucional.

De esta manera, se busca ampliar la participación sin restringir el debate a un número limitado de oradores.

Dos jornadas: presencial y virtual

La audiencia se desarrollará en dos días con formatos diferenciados.

El miércoles 25 de marzo estará destinado a las exposiciones presenciales en el Congreso, mientras que el jueves 26 se realizará de manera remota, mediante videoconferencia, para quienes no puedan asistir físicamente.

En total, se prevé que alrededor de 200 personas puedan tomar la palabra en vivo —unas cien por jornada— en franjas horarias que irán de 10 a 19.

Restricciones de acceso en el Congreso

Para la jornada presencial, las autoridades de la Cámara baja establecieron un esquema de acceso limitado al edificio, con el objetivo de respetar la capacidad de la sala y garantizar el normal funcionamiento de la actividad parlamentaria.

Según una comunicación enviada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, solo podrán ingresar los diputados que integran las comisiones involucradas —Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales—.

En cuanto a los asesores, no estará permitido el ingreso individual de cada legislador. En su lugar, cada bloque político podrá acreditar hasta dos representantes de la Secretaría Parlamentaria, cuyos datos deberán ser informados previamente.

Un criterio de selección que generó polémica

Otro de los puntos que generó controversia es el mecanismo adoptado para definir quiénes podrán exponer en vivo.

La organización dispuso que los oradores sean seleccionados entre los primeros inscriptos de cada provincia, lo que despertó cuestionamientos por parte de distintos sectores que consideran que el esquema restringe la participación.

En ese marco, se presentó una acción judicial contra la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que la audiencia pública fue “limitada” por sus organizadores.

La causa, impulsada por la Fundación Greenpeace Argentina junto a otros actores, quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Enrique Lavié Pico, y podría introducir un nuevo elemento de tensión en el debate.