Ley de Glaciares: con algunos representantes de cada provincia, Martín Menem definió cómo serán las audiencias

De cara al debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados , Martín Menem definió cómo serán las audiencias públicas , en las que ya hay más de 50 mil inscriptos para participar. Solo hablarán de forma virtual y presencial "quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción".

Así lo determinaron los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, en una carta a los miembros del plenario que debate este proyecto. Así, el oficialismo rechazó el pedido de la oposición de que se dieran más jornadas de audiencias públicas, tal como anticipó este medio. Se ratificó que las únicas dos fechas serán el 25 y 26 de marzo. La primera será para exposiciones presenciales y la segunda, por teleconferencia.

En ese mismo texto, al que accedió MDZ , también abrieron la posibilidad de que las personas que quieran participar de la discusión puedan publicar un video en el canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. "Esto es algo que se agrega para que pueda participar todo aquel que quiera", explicó a este medio una fuente del oficialismo en la Cámara baja.

"Para participar, suscribite al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube (listado o no). En la pestaña de 'Comunidad', escribí tu nombre, provincia, DNI y una breve reseña del contenido, y pegá el link de tu video", indicó la cuenta oficial de X de la Cámara de Diputados para informar esta nueva forma de participar del debate.

Al final de esta carta, los diputados del oficialismo deslizaron una respuesta a la oposición, que días atrás criticó la decisión del oficialismo de no dar más jornadas para la audiencia pública.

Así, reconocieron que "la magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria". "En consecuencia, la adopción de criterios organizativos resulta necesaria para garantizar un debate ordenado, federal y sustantivo", cierran Peluc y Mayoraz.

El último antecendente en Diputados

El último antecedente de audiencia pública fue con la Ley de Aborto en 2018. Allí se anotaron 740 personas para participar de la discusión. En su momento, la gestión de Emilio Monzó dispuso de 15 jornadas, con expositores virtuales y presenciales.

El oficialismo en ningún momento consideró la posibilidad de aumentar las jornadas de audiencias. De hecho, la primera intención era darle un tratamiento exprés a este proyecto para que se aprobara rápido, como ocurrió en el Senado.

Sin embargo, el oficialismo no pudo detener la jugada de la oposición para estirar los plazos y tuvo que ceder con las audiencias públicas. En lo que no cedió fue en la cantidad de jornadas de discusión, que, finalmente, serán dos, donde expondrán solo algunos representantes de las 24 provincias.