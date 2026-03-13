Ley de Glaciares: la oposición advierte que Martín Menem podría "hacer trampa" con las audiencias públicas

De cara a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares , la oposición abre un manto de sospecha sobre el presidente de la Cámara de Diputados , Martín Menem , de quien advierte que podría "hacer trampa" con la participación de los ciudadanos inscriptos para participar del debate público.

Para las dos jornadas de audiencias públicas a las que convocó el oficialismo el 25 y 26 de marzo, ya se inscribieron más de 45 mil personas para participar del debate . El oficialismo prevé que en la primera de estas dos jornadas se hagan exposiciones de forma presencial y en la segunda, de forma virtual.

Sin embargo, la gran cantidad de personas inscriptas abre el interrogante de cómo hará La Libertad Avanza para que toda esa cantidad de expositores pueda dar su mirada respecto a la reforma de la Ley de Glaciares, que habilita a las provincias a autorizar desarrollos mineros en zonas periglaciares y elimina el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

A pesar del pedido de los diputados de la oposición para que amplíe la cantidad de jornadas de discusión, La Libertad Avanza ya decidió que solo habrá dos jornadas de audiencia pública . El antecedente de un caso que despertó un interés similar fue la discusión de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2018. En ese momento, se anotaron 740 ciudadanos para participar y Emilio Monzó, que era el presidente de la Cámara de Diputados, habilitó 15 jornadas de audiencias públicas, donde se expuso de forma presencial y virtual.

La decisión de Menem de no habilitar más jornadas de discusión, levantó la sospecha de algún tipo de fraude en la oposición. Distintas fuentes parlamentarias indicaron que La Libertad Avanza ordenará que muchas de las presentaciones se hagan por escrito o por videos grabados disponibles para ver en una plataforma virtual.

Los diputados de la oposición reniegan de esta decisión del oficialismo. Si bien no se oficializó, es prácticamente imposible que 45 mil personas puedan expresarse de forma oral sobre el tema en solo dos jornadas de audiencia pública. "No se van a dar más jornadas de audiencia pública, pero se va a garantizar la participación de todos los inscriptos", indicaron fuentes del oficialismo a MDZ, que no pudieron dar mayores precisiones sobre cómo se instrumentará la participación del total de los inscriptos.

El reclamo de la oposición al oficialismo

"No pueden omitirse ni alterarse los principios de publicidad, transparencia, oralidad, informalismo, participación y economía procesal", cuestionó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro (Capital Federal). "El Gobierno intenta darle un tratamiento exprés, sin la profundidad necesaria, a la modificación de una ley que llevó muchísimos años de debate y participación de la sociedad", sumó Esteban Paulón (Santa Fe), en diálogo con este diario.

Martín Menem

"Lo único que podrían hacer, por razones organizativas o de espacio físico, es pasar exposiciones presenciales a modalidad virtual para garantizar la participación federal y un adecuado desarrollo de las audiencias, así como la mayor participación posible, siempre que esté asegurado que puedan expresarse todos los intereses, opiniones y puntos de vista", agregó y remarcó que "lo que no pueden hacer es obligar a que la participación sea únicamente por escrito o seleccionar las mismas".

En el entorno de Menem también plantan la sospecha sobre la cantidad de inscriptos. Sostienen que el 70% de los anotados para la audiencia pública no proviene de provincias periglaciares: hay 17.944 de la provincia de Buenos Aires, 9.186 de CABA y 4.433 de Córdoba. "Hay sospechas de que son anotados para complejizar el debate", deslizó una fuente libertaria.

Desde la oposición sostienen que esto se da así por la diferencia poblacional entre las distintas provincias argentinas. Además, destacan el genuino interés que genera la protección del ambiente.

"Creo que La Libertad Avanza minimizó el impacto que podía tener una audiencia pública, pensando que se iban a anotar cuarenta y cinco ambientalistas y que con un par de jornadas se resolvía el trámite. Por eso abrió una inscripción que hoy desbordó todas las expectativas: tiene más de 37.000 inscriptos, lo que habla del interés, la preocupación y el conocimiento que tienen muchísimas personas sobre el debate que se está dando en torno a la modificación de la Ley de Glaciares", cerró Paulón.