El PJ dejó afuera a Jaldo y Jalil, y Quintela ahora busca sumarlos a la estrategia contra Javier Milei

El gobernador riojano puso el foco en las PASO y anticipó que recorrerá provincias para intentar ordenar el partido rumbo a 2027.

Ricardo Quintela confirmó que Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil no fueron invitados a la reunión que reunió a los principales referentes del peronismo esta semana. El gobernador de La Rioja anticipó que buscará conversar con sus pares de Tucumán y Catamarca para acercarlos nuevamente al espacio. Ambos pares están en el radar de Quintela para encabezar el proyecto de unidad de cara a las elecciones de 2027.

En el marco de este armado, el gobernador visitará varias provincias para mantener reuniones personales con dirigentes que hoy mantienen distancia respecto de otros sectores del justicialismo. El riojano afirmó que hablará con Jaldo y Jalil para conocer “qué posibilidades hay” de retomar un trabajo político conjunto. Su proyecto de reconstrucción prevé incluir a militantes que se alejaron del movimiento durante los últimos años. El dirigente ubicó ese recorrido territorial como una de las tareas que quedaron después del encuentro partidario.

Cristina Fernández de Kirchner recibió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en su casa donde cumple la prisión domiciliaria, en noviembre de este año. X | @CFKargentina Quintela va por los votos que Milei consiguió dentro del peronismo Frenar los cambios en las PASO está en la mira del riojano; su objetivo legislativo fue anticipado en conversaciones con gobernadores peronistas cuyos legisladores acompañaron proyectos del Gobierno. El mandatario sostuvo que su espacio rechazará cualquier modificación al sistema de primarias y vinculó esa postura con la necesidad de recuperar un mecanismo que permita ordenar las candidaturas dentro del PJ.

El mandatario fue además categórico sobre el escenario presidencial y aseguró que Javier Milei perderá las próximas elecciones “con o sin PASO”. Quintela descartó que una candidatura propia ocupe hoy el centro de sus prioridades y puso por delante la unidad partidaria. El dirigente reconoció que en la reunión del martes había “dos o tres aspirantes” a competir por la Presidencia.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof tensan la unidad y podría haber "listas cortas" de cada espacio. Kicillof y Máximo: ¿Hicieron las paces? Quintela también valoró el encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dos dirigentes atravesados por diferencias dentro del peronismo bonaerense. El gobernador aseguró que ambos “estuvieron muy bien” y planteó que el próximo paso debe concentrarse en elaborar un proyecto de país. El riojano confirmó que todavía no existe una fecha acordada para una nueva cumbre, pero que hubo un esbozo de organización dado que los participantes sí se repartieron tareas para avanzar antes del próximo encuentro.