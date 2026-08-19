Mendoza podrá tomar un crédito millonario para transformar el sistema de salud: los detalles

El Gobierno nacional aprobó el modelo de contrato de préstamo mediante el cual el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) financiará con hasta 85 millones de dólares un proyecto de transformación digital del sistema de salud de Mendoza. La medida quedó formalizada a través del Decreto 757/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El financiamiento estará destinado al denominado "Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud de la Provincia de Mendoza" , que tiene como objetivo "mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención en el sistema público de salud mendocino". El mismo contempla la historia clínica electrónica, telesalud, laboratorio, imágenes, prescripción electrónica y gestión de medicamentos.

Alfredo Cornejo celebró lo anunciado a través de su cuenta de X y aseguró que "el resultado será un sistema de salud más integrado, con telemedicina en el 100% del territorio provincial, una historia clínica digital única e interoperable para todos los mendocinos, y una atención más ágil, eficiente y de mayor calidad, mejorando además el acceso de los pacientes a la información y a los servicios de salud".

Además, detalló que el 45% de la inversión se destinará a infraestructura y equipamiento avanzado, 35% para sistemas de información, incluyendo inteligencia artificial y portales ciudadanos, 9% en gestión del cambio para capacitar a los profesionales y 11% en interoperabilidad para integrar la Historia Clínica Electrónica.

Con la garantía de Nación aprobada y el apoyo del BID, Mendoza será la primera provincia en ejecutar un proyecto de transformación digital del sistema público de salud. La inversión de USD 85 millones se distribuirá estratégicamente destinando 45% para infraestructura y…

Infraestructura y equipamiento digital.

Sistemas de información y servicios digitales.

Formación, acompañamiento y gestión del cambio.

Interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.

Específicamente se contempla: la implementación de la historia clínica digital única, la receta electrónica y la trazabilidad de los medicamentos; la expansión de la telemedicina; el fortalecimiento de la ciberseguridad para la protección de datos; y la capacitación del personal médico y administrativo para saber cómo utilizar las nuevas herramientas.

De esta manera, el financiamiento no estará limitado a la compra de equipamiento tecnológico, sino que también contempla el desarrollo y fortalecimiento de sistemas de información y servicios digitales, además de capacitación del personal y herramientas vinculadas con el manejo y protección de los datos sanitarios.

Los detalles del crédito

El préstamo para Mendoza forma parte de una línea de crédito condicional del BID de hasta 700 millones de dólares, destinada a proyectos de transformación digital en los sistemas de salud de gobiernos subnacionales de la Argentina.

En el caso de la provincia, se establece una asistencia de hasta 85 millones de dólares, y la línea tendrán un plazo de utilización de 10 años.

El decreto también establece que Nación suscribirá un contrato de garantía con el BID, mientras que Mendoza deberá asumir una contragarantía frente al Estado nacional por las obligaciones financieras derivadas del préstamo.

En caso de que la Provincia no cancele los compromisos correspondientes, el acuerdo contempla que Mendoza autorice al Gobierno nacional a gestionar el débito automático de fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos, hasta cubrir el monto adeudado.

Con el decreto publicado, el Gobierno nacional aprobó tanto el modelo de la línea de crédito como los contratos de garantía y contragarantía necesarios para avanzar con la operación. El próximo paso será la formalización de los acuerdos y la posterior ejecución del proyecto en el sistema público de salud de Mendoza.