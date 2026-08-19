Lo bueno y lo malo para Wico Combustibles en Mendoza ante la máquina de impedir

Fernando Riccomi es CEO y presidente de Wico Combustibles , la sexta empresa en el país del sector energético, lidera una destacada actuación corporativa en 2026, pese a una economía para olvidar en la mayoría de los indicadores.

Su visión panorámica sobre la escena energética global es vital para entender los precios locales de los combustibles y lo que puede esperarse en el corto y mediano plazo. Su visión panorámica sobre la escena energética global es vital para entender los precios locales de los combustibles y lo que puede esperarse en el corto y mediano plazo.

Riccomi analizó el impacto de las tensiones geopolíticas y el mercado internacional del petróleo (Brent) en la Argentina, durante su participación en el programa Bot y yo, por MDZ Radio, en la tarde del martes.

El ejecutivo remarcó que la producción nacional en Vaca Muerta vive un momento récord, pero advierte que el precio de los combustibles líquidos en surtidor aún arrastra un desfasaje, frente a la paridad de importación y la estructura real de costos del sector.

Vista aérea de la planta de Wico Combustibles en Luján de Cuyo, clave para el funcionamiento de la empresa.

Hizo un repaso a lo hecho por la compañía en el primer semestre de 2026, en la que WICO Combustibles se posiciona como el sexto jugador del mercado energético argentino y el principal actor independiente de capitales 100% nacionales.

Destacó la expansión de su red de estaciones de servicio mediante el modelo de consignación y el abastecimiento mayorista de gas e insumos para la industria. Y recordó que Mendoza suma nueva estación en San Rafael, junto con Godoy Cruz y Las Heras.

Lo malo

Mendoza

En abril de este año el CEO de la compañía contó en un reportaje a este diario que afrontaba un problema en el Parque Industrial Provincial, que contiene al Complejo Industrial Luján de Cuyo (la destilería de YPF).

Allí es donde se ubica el corazón de la empresa WICO. Y es allí donde la empresa ha previsto una inversión de 10 millones de dólares para ampliar sus operaciones y mejorar el proceso productivo y de logística.

Todo el combustible que vende la empresa, en el país, salvo el gas, sale desde Luján de Cuyo. Todo el combustible que vende la empresa, en el país, salvo el gas, sale desde Luján de Cuyo.

Pero desde hace cinco meses, esta inversión está frenada por la burocracia. Es más potente que cualquier inversión. Y puede ser peor la situación: en caso de prolongarse esta falta de decisión para venderle unos terrenos a la empresa, cuyo dueño es el gobierno provincial, el empresario advierte que llevará la misma obra a otro lugar.

Resultó impactante el tramo de la entrevista reciente en MDZ Radio, ayer, ya que a 5 meses de expuesta esta máquina de impedir inversiones, surgió el tema casi por casualidad.

El proyecto por US$ 10 millones está paralizado. El proyecto por US$ 10 millones está paralizado.

WICO Combustibles tenía presupuestada e impulsada esta ampliación necesaria para incrementar su productividad.

Se trata de la construcción de un polo logístico integral, un parque de tanques de almacenamiento y un centro de despacho internacional de carga pesada en la zona de Luján de Cuyo, junto a la ampliación operativa de su refinería local.

Fernando Riccomi manifestó una profunda frustración ante los escollos administrativos, la lentitud burocrática y la falta de celeridad por parte del Estado provincial/municipal en la adjudicación y delimitación de los terrenos necesarios para ejecutar las obras.

El contraste con la gestión privada, el CEO destacó la agilidad del capital privado (listo para invertir, generar empleo y expandir la flota a más de 100 camiones) frente a la inercia estatal.

Advirtió que esta ineficiencia administrativa no solo detiene la creación de puestos de trabajo directos en la provincia, sino que pone en riesgo el flujo de capitales privados hacia Mendoza, desplazando la prioridad de inversión hacia otros nodos logísticos e industriales del país (como Rosario o Córdoba) donde la gestión es más ágil.