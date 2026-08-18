Pese a la nieve, en Mendoza el turismo no repunta: los números del fin de semana largo

Durante el fin de semana largo del 17 de agosto, fecha en la que se conmemoró el paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín, Mendoza registró una ocupación promedio del 70% , según datos aportados por el Ente Mendoza Turismo ( Emetur ).

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno de Mendoza, esa cifra se traduce en que la provincia fue visitada por 64.780 turistas, lo que generó un impacto económico de $20.006 millones.

Cabe resaltar que ese dinero no sólo impactó en la cadena de valor del turismo -conformada por alojamientos, locales gastronómicos, transporte, agencias de viajes, bodegas y prestadores de servicios-, sino que también repercutieron en el comercio en general.

"Alcanzar una ocupación promedio del 70 %, con casi 65.000 visitantes y más de $ 20.000 millones movilizados, confirma que Mendoza tiene una oferta capaz de sostener la demanda durante todo el año", expresó Gabriela Testa sobre el movimiento turístico que registró Mendoza el último fin de semana.

En ese sentido, la funcionaria aseguró que las cifras que ha tenido la provincia a lo largo de los últimos meses le ha permitido al Emetur estimar "que habrá una continuidad de ese visitante que busca conocer la nieve o disfrutar de los deportes invernales, ya que Mendoza es el destino de nieve más cercano para los grandes mercados emisores nacionales como son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe".

Si bien el nivel de ocupación fue menor al de otros fines de semana del año, Testa explicó que eso se debe a "la corta duración" del feriado, además de la "cercanía la receso invernal". También destacó la importancia de la presencia de nieve, lo que ayudó a atraer turistas . "La presencia de nieve es un privilegio, aumenta significativamente el movimiento turístico, como se puede contrastar con los números propios y los del Informe de la Cámara Argentina de Turismo”, remarcó la funcionaria.

Según los registros de Despegar, si se comparan los números del mes anterior, Mendoza tuvo un crecimiento cercano al 170% en la demanda. Dicho salto, resaltan desde el Emetur, "consolida a la provincia entre los destinos con mayor evolución en las preferencias de los viajeros".

Cuáles fueron los destinos más elegidos

Durante el fin de semana largo los destinos predilectos por los turistas fueron Malargüe, Uspallata, Potrerillos, Tunuyán y el Gran Mendoza. Experiencias relacionadas al vino, la gastronomía y la naturaliza -principalmente en alta montaña- fueron las más elegidas.

Cabe destacar que, además de las propuestas de turismo de nieve en alta montaña, la provincia organizó varias propuestas vinculadas al legado que San Martín dejó por su paso por Mendoza. Así, los visitantes (y residentes) pudieron conocer y recorrer espacios relacionados con la preparación y el desarrollo de la campaña libertadora. Ejemplos de este tipo de propuestas fueron programas como Caminos de la Libertad y el Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

Aumentan los visitantes de otros países

Un dato que resaltan desde el Gobierno es el crecimiento que se registró en el número de turistas provenientes del extranjero. En ese escenario, se destaca una fuerte recuperación del mercado brasilero, impulsado en gran parte por la ampliación de la conectividad aérea de la provincia.