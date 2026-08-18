Sube la temperatura en Mendoza: días agradables, pero no por mucho tiempo

Si bien se anticipan heladas parciales, la máxima esperada para este miércoles en Mendoza es de 21 ºC.

Este martes comenzó a mejorar el tiempo en Mendoza y la tendencia continuará durante el miércoles: si bien se anticipan “heladas parciales” –propias de la época- la máxima esperada es de 21 ºC, por lo que será una jornada casi primaveral.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza Viento: brisa leve desde el sur durante la tarde y la noche en todo el llano provincial.

Nubosidad: seminublado en zona Sur desde las 19. Esta nubosidad se extenderá posteriormente hacia zonas Norte, Este y Valle de Uco, sin precipitaciones.

seminublado en zona Sur desde las 19. Esta nubosidad se extenderá posteriormente hacia zonas Norte, Este y Valle de Uco, sin precipitaciones. Alta Montaña: nubosidad en zona Sur desde las 13, que se extienden posteriormente hacia la parte Centro. A partir de las 20, se prevé cielo despejado en toda la cordillera y precordillera de la provincia. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para el jueves se anticipa poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una mínima de 9 ºC y una máxima de 22 ºC. El viernes será bastante similar.

En tanto que el sábado empezaría a desmejorar y la máxima esperada es de apenas 14 ºC.