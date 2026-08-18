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Sube la temperatura en Mendoza: días agradables, pero no por mucho tiempo

Si bien se anticipan heladas parciales, la máxima esperada para este miércoles en Mendoza es de 21 ºC.

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Continúa el tiempo primaveral en Mendoza.

Continúa el tiempo "primaveral" en Mendoza.

Santiago Tagua/MDZ

Este martes comenzó a mejorar el tiempo en Mendoza y la tendencia continuará durante el miércoles: si bien se anticipan “heladas parciales” –propias de la época- la máxima esperada es de 21 ºC, por lo que será una jornada casi primaveral.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

  • Viento: brisa leve desde el sur durante la tarde y la noche en todo el llano provincial.

  • Nubosidad: seminublado en zona Sur desde las 19. Esta nubosidad se extenderá posteriormente hacia zonas Norte, Este y Valle de Uco, sin precipitaciones.
  • Alta Montaña: nubosidad en zona Sur desde las 13, que se extienden posteriormente hacia la parte Centro. A partir de las 20, se prevé cielo despejado en toda la cordillera y precordillera de la provincia.

Pronóstico para los próximos días

Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, para el jueves se anticipa poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una mínima de 9 ºC y una máxima de 22 ºC. El viernes será bastante similar.

En tanto que el sábado empezaría a desmejorar y la máxima esperada es de apenas 14 ºC.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

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