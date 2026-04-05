Fernando Riccomi, CEO de WICO: "La suba de los combustibles es nada a lo que seguirá aumentando"

Argentina alcanzó una producción récord de crudo de 861.380 barriles diarios en diciembre de 2025, impulsada principalmente por la producción de Vaca Muerta. Ese dato es vital según el empresario del sector Fernando Riccomi , el Presidente y CEO de Wico Combustibles con operaciones de refinería en Luján de Cuyo .

En esta extensa charla el ejecutivo responde todas las preguntas pertinentes para un sector que ha sido el primero en recibir el impacto de la Guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos (e Israel, ¿o quizá al revés?) e Irán. La traducción a este asunto se vive cada vez que un usuario carga nafta en sus distintas modalidades en las estaciones de servicios .

Fernando Riccomi advierte que la escalada de precios en los combustibles apenas comienza. Fernando Riccomi advierte que la escalada de precios en los combustibles apenas comienza.

WICO Combustibles es hoy el sexto jugador más importante de la industria energética Argentina. Lejos de YPF y las multinacionales, el perfil de la empresa es tanto "independiente" como "emergente". Pero algo la distingue y no menor: se trata de inversores argentinos que invierten en Argentina.

La impresionante evolución en la producción de petróleo en Argentina durante la última década.

Y en esta condición invierten siempre: en las buenas y en las malas. Y en esta condición invierten siempre: en las buenas y en las malas.

En los datos oficiales se muestra que, en diciembre de 2025, Argentina bombeó un récord de 861.380 barriles de crudo diarios.

Esto representa un aumento del 2% con respecto al mes anterior y un impresionante 14% interanual.

Como ilustra el gráfico, esta cifra es casi el doble de los 494.721 barriles diarios extraídos en el mismo período de hace una década.

El ejecutivo de WICO explica parte de este boom y del potencial que tiene Argentina para enfrentar un mundo que requiere de combustibles fósiles. Su compañía, no obstante, ha explorado y con mucho éxito el desarrollo del bioetanol.

En esta primera parte de la entrevista se refiere al impacto en precios del combustible por el conflicto en Medio Oriente (con algunas ventajas para la producción en el país), al uso de gas durante el invierno que se avecina, al GNC y a la "producción descomunal" en Vaca Muerta y diferencia el poder extractivo allí con el de los pozos petroleros en Mendoza.

Entrevista

1 Entrevista a Fernando Riccomi Presidente y CEO de WICO Combustibles Julieta Caballero

Bioetanol

Sin alcanzar ni siquiera la mitad del desarrollo de un combustible ecológico en el país vecino, producto de la caña de azúcar y del maíz, el bioetanol es una alternativa que Fernando Riccomi propone para un mercado más competitivo aún. Su experiencia en Córdoba traza una línea de acción muy innovadora y en sintonía con los aires pioneros que bajan del Brasil.

En este tramo de la entrevista el máximo ejecutivo de WICO Combustibles se detiene a explicar por qué esta es una opción que debería ser más transitada.

Y a la hora de definir qué sucederá en la economía del mundo en caso que persista este conflicto bélico, deduce que el único ganador sería el inesperado presidente vitalicio de Rusia, Vladimir Putin. Riccomi no es tan atento a la política como sí a la economía, pero, amigos, sabemos que ambas relaciones son bastante evidentes aunque sean extramatrimoniales.

Si bien la producción de petróleo alcanza una magnitud de enorme importancia, no es lo mismo para lo referido al gas.

Debe anotarse que la producción de gas natural en diciembre de 2025 se sitúa muy por debajo del récord mensual de 5.700 millones de pies cúbicos diarios registrado en julio de 2025.

Este invierno pondrá a prueba las inversiones del sector en lo que se refiere a la demanda del gas y su precio final.

2 Entrevista a Fernando Riccomi Presidente y CEO de WICO Combustibles Julieta Caballero

Luján de Cuyo

En el último capítulo de este reportaje realizado casi al inicio de esta semana con el empresario Fernando Riccomi surge la refinería de la empresa WICO ubicada en Luján de Cuyo. Resulta revelador el freno del gobierno para nuevas inversiones de la compañía, una situación que lleva 3 años de postergaciones y frustración.

El clima de negocios en Mendoza, se sabe, no es el óptimo. El clima de negocios en Mendoza, se sabe, no es el óptimo.

Y situaciones como las que describre el empresario son una evidencia de la necesidad de cambiar la mentalidad y los procesos hoy vigentes.

De cuánto es la inversión, de qué obra se trata y cómo está frenado todo ese asunto es casi un capítulo en sí mismo sobre aquellos que entorpecen a los hacedores, los inversionistas y a los que, en definitiva, generan empleo genuino.