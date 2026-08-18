Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto con aumento y bonos
Los empleados de Comercio tienen un nuevo aumento en agosto. Cuánto cobra un cajero de supermercado y qué pasa con los bonos y la suma no remunerativa.
Los cajeros de supermercado tienen un nuevo aumento de sueldo en agosto. Con el segundo tramo de lo acordado en la paritaria para empleados de Comercio, más una suma no remunerativa y el bono extraordinario, un trabajador de la categoría Cajero A cobra más de $1.300.000.
Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto de 2026
Tras las nuevas escalas salariales, un cajero percibe en agosto un total bruto de $1.322.132.
El monto está compuesto por:
- Salario básico actualizado: $1.177.132.
- Suma no remunerativa: $120.000.
- Bono extraordinario: $25.000.
Se trata de valores brutos, por lo que el sueldo final de cada trabajador puede variar según los descuentos y su situación laboral particular.
Además, el salario puede subir por otros conceptos como antigüedad, presentismo, horas extras, comisiones o adicionales vinculados con las tareas realizadas.
Cómo es el aumento para empleados de Comercio
La última paritaria estableció una suba total del 5,7% para el período julio-septiembre, distribuida en tres tramos del 1,9% cada uno.
Los aumentos se calculan sobre los salarios básicos de junio de este año y se aplican de la siguiente manera:
- Julio: 1,9%.
- Agosto: 1,9%.
- Septiembre: 1,9%.
Qué pasa con la suma no remunerativa y el bono
La suma no remunerativa de $120.000 continúa vigente durante agosto y septiembre. Según lo acordado, comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico desde diciembre de 2026.
Por otra parte, el bono extraordinario de $50.000 se abona en dos cuotas de $25.000: una durante julio y otra durante agosto.
En septiembre se aplicará el último tramo del aumento trimestral. Una vez terminado este esquema, en octubre las partes se volverán a reunir para revisar la evolución de los salarios y las condiciones económicas del sector.