Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto con aumento y bonos

Los empleados de Comercio tienen un nuevo aumento en agosto. Cuánto cobra un cajero de supermercado y qué pasa con los bonos y la suma no remunerativa.

Los cajeros de supermercado tienen un nuevo aumento de sueldo en agosto. Con el segundo tramo de lo acordado en la paritaria para empleados de Comercio, más una suma no remunerativa y el bono extraordinario, un trabajador de la categoría Cajero A cobra más de $1.300.000.

Así quedan los sueldos de los cajeros de supermercado tras el aumento de agosto. Archivo. Cuánto cobra un cajero de supermercado en agosto de 2026 Tras las nuevas escalas salariales, un cajero percibe en agosto un total bruto de $1.322.132.

El monto está compuesto por:

Salario básico actualizado: $1.177.132.

Suma no remunerativa: $120.000.

Bono extraordinario: $25.000. Se trata de valores brutos, por lo que el sueldo final de cada trabajador puede variar según los descuentos y su situación laboral particular.

Además, el salario puede subir por otros conceptos como antigüedad, presentismo, horas extras, comisiones o adicionales vinculados con las tareas realizadas.