La "doble Nelson" de las pymes: advierten por la caída de ventas y el estiramiento de la cadena de pagos

Las pymes son las principales generadoras de empleo en el país, pero en un escenario de bajón de ventas se empieza a tensionar todo el circuito productivo.

Para las pymes la extensión de la cadena de pago y esencialmente la caída en las ventas constituyen el principal obstáculo en el desarrollo de sus negocios.

Las pequeñas y medianas empresas industriales (pymes) vienen surfeando la ola de la economía como pueden, dependiendo del sector en el que se desempeñan pero tienen en claro cuáles son los principales renglones de la agenda, algo que por lo que se anticipa no cambiará en el corto plazo.

"La falta de ventas se consolida como el principal obstáculo para todos los sectores de actividad, afectando al 81% de las pequeñas y medianas industrias. Como segunda preocupación aparece, la tensión en la cadena de pagos", señala la última Encuesta Coyuntural a PyME industriales, difundida este martes por la Fundación Observatorio PyME.

Cadena de pagos Para dar cuenta de esta situación, el 62% de las pymes tuvieron algún tipo de extensión en los plazos de cobro a sus clientes. Aunque no se vincula exclusivamente con esto, se observa que el 24% incurrió en mora en sus propios vencimientos, sobre todo el pago de impuestos y proveedores. Esta cifra se duplicó en un año.

El ránking de problemas que denuncian las pymes incluye además de caída de ventas y retraso de pagos a clientes, aumento de los costos de materias primas (60%), competencia de importaciones (47%), aumento de costos salariales (45%), dificultad de financiamiento (38%), dificultad para satisfacer la demanda (13%) y otros problemas (13%).

Además advierte que ante el reclamo de alivio fiscal para mantener la actividad, la reducción de Ingresos Brutos (impuesto que afecta al 63% de las empresas) encabeza las demandas con un 33%, seguida por la rebaja en contribuciones patronales (30%).