Reapertura del Paso Cristo Redentor: estiman que cada camión varado registró pérdidas de hasta US$20.400

Luego de más de un mes cerrado como consecuencia del intenso temporal de nieve que se registró en alta montaña, finalmente este martes reabrió el Paso Internacional Cristo Redentor para transportes de cargas . Los transportistas aseguran que en los 34 días en los que el cruce fronterizo permaneció intransitable, las pérdidas económicas fueron "cuantiosas".

Pese a las críticas proferidas en los días previos a que se diera a conocer la decisión de la reapertura del cruce fronterizo, desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza ( Aprocam ) destacaron que el operativo que se inició este martes se está llevando a cabo "muy bien y ordenado". "La labor de Gendarmería y Vialidad de Mendoza, que están trabajando en conjunto, está fluyendo bastante bien", resaltó el secretario (y expresidente) del organismo, Ricardo Squartini en diálogo con el programa Digamos Todo, de la 105.5 FM, MDZ Radio.

Si bien la situación está en vías de normalizarse hay un aspecto que es irreversible: las pérdidas económicas sufridas por los transportistas. En ese sentido, Squartini detalló el alcance de las cifras. "Las pérdidas han sido cuantiosas", expresó.

Desde Aprocam explicaron que cada camión que permaneció varado registró pérdidas económicas estimadas de entre US$ 450. Incluso remarcaron que en algunos casos esa cifra puede ascender a U$S 600. De este modo, un camión que estuvo varado desde el primer día pudo haber registrado una pérdida de entre US$15.300 y US$20.400.

Según las estimaciones, al cumplirse el mes del cierre llegaron a acumularse 1.600 camiones, por lo que en ese momento las pérdidas diarias en el sector se situaron entre US$ 720.000 y US$ 960.000.

Camiones Ruta 7 Marcos Garcia / MDZ

Cabe resaltar que Squartini remarcó que en la cifra de pérdidas diarias por camión está incluido el costo de oportunidad. "Si el camión no hubiera estado cargado para Chile, yo a lo mejor puedo tomar una carga para Córdoba o Buenos Aires", explicó.

En el caso de los camiones que registraron pérdidas diarias de US$ 600, el secretario de Aprocam detalló que se trata de vehículos que transportan elementos perecederos. "Tienen que tener los equipos de frío permanentemente funcionando porque no se les puede cortar la cadena de frío. Y eso tiene un costo adicional", dijo.

Por otra parte, Squartini también puso el foco en la situación de los exportadores. "La mercadería que no llegó pierde su posibilidad de venta. Y esas pérdidas también han sido cuantiosas", resaltó.

Críticas hacia Chile

En otro tramo de la entrevista, Squartini apuntó contra las autoridades chilenas del cruce fronterizo, a quienes señaló como responsables del "cuello de botella en Los Libertadores". "No aceptaron bajar la revisación de las cabinas a Guardia Vieja", remarcó. En ese sentido, si bien remarcó que el operativo está yendo bien, dijo que la situación podría ser "un poco más fluida".

Además, recordó el episodio registrado hace algunos días, cuando las autoridades argentinas comunicó que las condiciones estaban dadas para una reapertura, pero desde el lado chileno no hubo respuesta. "Nosotros vimos en su momento días que existió la posibilidad de una ventana que se debería haber aprovechado para que 30, 40 o 50 camiones se empezaran a movilizar. Pero no fue así. La coordinación de Chile no dio señales en ningún momento. Nosotros teníamos la ruta habilitada, pero en Chile no entraron a la reunión de coordinación", recordó el secretario de Aprocam.

El Paso Internacional Cristo Redentor reabrió tras 34 ininterrumpidos cerrado. Aprocam

En ese aspecto expuso que la situación en este tipo de casos depende tanto de las autoridades de Vialidad argentina como chilena. "Todos los organismos deben trabajar en conjunto. "Por más que Argentina limpie la ruta y tenga todo en condiciones, si del lado de Chile no es así, el Paso sigue cerrado. Y si pasara al revés, es lo mismo. Tienen que trabajar mancomunadamente y en lo posible el mismo día, sino no hay forma de abrirlo", resaltó.

El reclamo para situaciones futuras

Ante un eventual cierre en el futuro, desde Aprocam exigen que se utilicen más máquinas para mantener transitable el Paso Internacional Cristo Redentor. "El paso tiene que estar habilitado. Debemos estar a la altura para poder brindarle los servicios a los exportadores. El transporte está, si la ruta no nos acompaña no es culpa de las empresas", remarcó Squartini.

Sobre el estado actual de la ruta, los transportistas señalan que -de momento- la ruta "acompaña" y está "seca", por lo que los camiones no han experimentado "ningún tipo de problemas de que haya hielo en algún lugar y que los camiones tengan problemas de estar patinando". Pese a esto, cabe remarcar que la portación de cadenas es obligatoria.

Las expectativas para que se aceleren los plazos de normalización del tránsito

Debido a la celeridad con la que se está llevando a cabo el operativo, desde Aprocam señalaron que crecen las posibilidades para que el paso de camiones desde el lado argentino hacia Chile se adelante. "Si todo sigue fluyendo como hasta el momento, es posible que se pueda adelantar el paso de camiones de Chile hacia Argentina. Creemos que puede existir la posibilidad que se adelante del viernes al jueves", remarcan. Cabe remarcar que -de momento- no hay una comunicación oficial que avale dichas afirmaciones.

Cabe remarcar que el esquema dispuesto para la reapertura del Paso marca que martes, miércoles y jueves sean los días asignados para el tránsito de camiones desde Argentina hacia Chile, mientras que viernes y sábado será el turno de los transportistas que ingresen desde Chile hacia Argentina.

El horario de funcionamiento será de 9.00 a 21.00 horas del lado argentino y de 8.00 a 20.00 horas del lado chileno.

En paralelo, si bien inicialmente las autoridades habían indicado que el tránsito de vehículos de turismo interno sólo podrían circular hasta Los Puquios. Sin embargo, tras una reunión llevada a cabo durante horas de la tarde de este lunes esa iniciativa se modificó. Pese a los reclamos de los prestadores de servicios, quienes se encargan de tomar las decisiones resolvieron que los vehículos solo puedan acceder hasta Uspallata.

Así, de momento, vehículos particulares y colectivos no pueden cruzar, y se estima que recién podrían hacerlo el domingo 23 o el lunes 24 de agosto.