Salarios bancarios: cuánto cobrarán con el aumento de julio

La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales del sector una actualización salarial del 2,1% para julio, en línea con la inflación oficial.

Los trabajadores bancarios recibieron una nueva actualización salarial correspondiente a julio. La Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector acordaron un incremento del 2,1%, equivalente al dato oficial de inflación. Con la actualización, el salario inicial bruto de un trabajador bancario quedó establecido en $2.463.757,68.

A esa cifra se agrega un adicional por participación en las ganancias (ROE) de $71.219,54, por lo que el ingreso total correspondiente a julio alcanza los $2.534.977,22. Los nuevos valores fueron comunicados por el gremio que conduce Sergio Palazzo y rigen para las remuneraciones del sector.

Cuánto cobran los trabajadores bancarios en julio El nuevo esquema salarial establece los siguientes valores iniciales:

Salario inicial bruto: $2.463.757,68.

$2.463.757,68. Adicional por participación en las ganancias (ROE): $71.219,54.

$71.219,54. Ingreso total: $2.534.977,22.

$2.534.977,22. Los bancarios recibiránun nuevo aumento salarial El incremento de julio se aplica sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. Además, alcanza a los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que comprende la totalidad de los conceptos que forman parte del recibo de sueldo.

De cuánto será el bono por el Día del Bancario El acuerdo también estableció el monto mínimo del bono por el Día del Bancario, que será abonado en noviembre. El beneficio tendrá un piso de $2.196.354,74, aunque esa cifra será actualizada de acuerdo con los próximos acuerdos salariales.