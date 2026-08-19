Cortes de luz en 9 departamentos de Mendoza este miércoles: en qué zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 19 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 19/8
Ciudad
- En calle Olascoaga, entre Emilio Civit y Roca y zonas aledañas. De 9.30 a 11.30 h.
- Entre calles Maipú, José Federico Moreno, Corrientes y Rioja. De 7.00 a 7.30 h.
Guaymallén
- En el Acceso Este, entre calles Aconcagua y Concordia. De 11.30 a 13.00 h.
- En el Lateral Norte del Acceso Este, entre calles Aconcagua y Arturo González. De 11.30 a 13.00 h.
- Entre calles Tirasso, Fitz Roy (o Calle 436), y Banco Nación; El Sauce. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calles San Francisco del Monte y Aconcagua; Kilómetro 11. De 10.30 a 11.30 h.
Las Heras
- En calle Gutiérrez, hacia el oeste de Los Algarrobos y zonas aledañas; Capdevila. De 15.00 a 19.00 h.
Lavalle
- En calle Proyectada V331 y áreas adyacentes; Paramillo. De 16.30 a 20.30 h.
Maipú
- Entre calles Antenor Riveros, Polonia, Carril Sarmiento y 9 de Julio; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle 577 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.
- En calle Pueyrredón, entre Perito Moreno y Di Prieto, en el barrio Pueyrredón y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 15.00 a 18.00 h.
- Entre calles Perito Moreno, Santa Clara, San Pedro y Mitre. En calle Rivadavia entre Carril Barriales y Ruta Provincial N°50. En el barrio Santa Rita y áreas adyacentes; San Roque. De 9.15 a 13.15 h.
- En el Lateral Sur del Acceso Este, entre Ruta Provincial N°50 o Carril Nacional y Calle Serpa y zonas aledañas; Pedregal. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle San Gabriel, entre Videla Aranda y San Zenon y zonas aledañas; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.
- En callejón 601, hacia el norte de Ruta Provincial N°33; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Escuela Francisco Javier Morales. En las bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia silva y Finca La Niña Alba. En el departamento General de Irrigación, camino al Dique Las Tunas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre calles Independencia y Costa Canal; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Álamo, entre Valderrama y Ruta Provincial N°89; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Carril Casas Viejas, entre Castro y Ciriaco Guevara; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Guanda, hacia el sur de calle Administración y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En calle Las Amapolas, entre Ballofet y El Toledano y zonas aledañas, en el barrio Isla del Río Diamante. De 14.45 a 18.45 h.
- Entre Ruta Nacional N°146, El Clavel, Varga y Cáceres; La Llave. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles Los Inquilinos y Posadas Rebaños. En el complejo Pueblo Benegas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.