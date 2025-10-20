El Gobierno recibió el aval del BID para modernizar el sistema de salud: en qué invertirán

El ministro de Salud y Deportes de la provincia, Rodolfo Montero, presentó este lunes en la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2026 para la cartera, que incluye la pauta de gastos para el ejercicio del ministerio que contará con un costo de 1.222.445 millones de pesos. En este marco, dio detalles del avance del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modernizar el sistema de salud.

"Ya se aprobó el perfil del proyecto del crédito del BID. Es el puntapié inicial que da el banco en Washington para que el proyecto pueda avanzar", señaló el ministro. Explicó además que si bien el desembolso se demora por trámites administrativos, "a partir de esto se pueden empezar a realizar compras a cuenta de ese crédito". Eso sí, siempre realizando previamente un proceso administrativo, con el aval del ministerio de economía nacional y con el BID, lo que lleva un tiempo.

rodolfo montero presupuesto 364 Rodolfo Montero presentó el presupuesto. Gobierno de Mendoza El crédito contará de dos partes, una por 85 millones de dólares para la ejecución del proyecto de transformación digital en el sistema de salud, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026; y otra por 75 millones de dólares para costear el proyecto Fortalecimiento del Programa Educación Digital Universal con Tecnologías Conectadas (EDUTEC) para la cartera de Educación. Totalizando así unos 160 millones de dólares.

El mes pasado, el Gobierno de Mendoza promulgó la Ley 9650, que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público con organismos multilaterales de crédito, por la suma en mención. La ley había sido sancionada el 12 de agosto pasado, mediante la cual la Legislatura autorizó el endeudamiento.

El primer monto, explicado por Montero, específicamente será destinado al mejoramiento de la infraestructura de los efectores sanitarios, a la adquisición de equipamiento tecnológico y al desarrollo e implementación de sistemas que mejoren la calidad y eficiencia en la atención médica.