Armador digital: cuál es el vínculo de Fernando Cerimedo y las derechas latinoamericanas

En las últimas horas, el consultor político Fernando Cerimedo quedó en centro de la escena política luego de que su expareja, Nadia Beller , recibiera un ataque a balazos en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia .

La Justicia de dicho país investiga al hombre como autor intelectual del crimen, ya que habría ejercido violencia de género contra la abogada boliviana durante su noviazgo.

Cerimedo , fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad , fue una pieza clave en la campaña electoral de Milei en 2023. Según reconoció él mismo, coordinó "miles" de trolls en redes sociales para la promoción del entonces candidato libertario y, también, para los ataques hacia sus rivales electorales.

No obstante, el consultor político también forjó una relación con distintas figuras de la derecha latinoamericana , especialmente en materia de comunicación digital.

El vínculo entre Cerimedo y los Bolsonaro es, probablemente, el más importante a nivel internacional. El argentino participó en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en 2018 , principalmente en el área de comunicación y estrategia digital.

Asimismo, el exasesor de Milei quedó envuelto en uno de los casos más polémicos de la política brasileña: la trama golpista que encabezó Bolsonaro, junto con varios de sus simpatizantes, tras las elecciones de 2022, para que el actual presidente Lula Da Silva no pudiese asumir su cargo.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro O Globo

De hecho, según el medio local O Globo, el mismo Cerimedo había armado un video que planteaba falsas sospechas sobre las urnas electrónicas que se utilizaron en dichas elecciones, dando a entender que se había cometido fraude.

Aunque el contenido fue bloqueado por la Justicia, se descubrió un tiempo después que seguía publicado en Youtube, con títulos inventados que nada tenían que ver con lo que se hablaba en el video, como por ejemplo "Receta de torta de banana y kiwi - Imperdible". De esta forma, no podía ser rastreado.

O Globo también indicó que La Derecha Diario continuó difundiendo desinformación sobre las elecciones en sus redes sociales y utilizó su perfil de X como principal medio de contacto con sus seguidores brasileños, entre ellos, Jair Bolsonaro.

Un "asesor satélite" en Bolivia

Otro vínculo relevante es el que mantiene con Rodrigo Paz, actual presidente de Bolivia. Según pudo saber el medio local El Deber, distintos ministros del mandatario comentaron que el argentino realizaba llamadas para “orientar” e incluso “instruir” acciones comunicacionales y políticas, especialmente vinculadas con redes sociales.

Asimismo, se supo que fue profesor de Catalina, hija del presidente, cuando ella atendió a la Academia Numen, el centro de formación creado por Cerimedo.

En su momento, el oficialismo boliviano se había mostrado reacio a confirmar su relación con Cerimedo. A fines de julio, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, calificó al argentino como un "asesor satélite". Dijo que no formaba parte de la estructura del Estado, y que su trabajo como asesor del presidente se financiaba con recursos externos, que podrían provenir de cooperación internacional o de una fundación.

"No le paga el Estado boliviano, no tiene una oficina, no tiene estacionamiento y no es parte de la estructura del Estado. Puede estar trabajando para otra entidad y parte de sus términos de referencia es prestar un asesoramiento al Presidente. Tampoco lo vi últimamente, en realidad, es así limitado y acotado su rol dentro del Gobierno”, añadió.

No obstante, en un reciente allanamiento en su domicilio por el ataque que recibió su expareja, se encontraron tarjetas personales en las que el argentino aparece identificado como “Asesor Principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El caso de Honduras

El trabajo de Cerimedo no se queda en los países vecinos, sino que también aterriza en otros territorios latinoamericanos, como Honduras. De acuerdo al medio local El Heraldo, el consultor estuvo presente en los comicios generales de las últimas elecciones hondureñas, que se celebraron a fines de noviembre.

Fernando Cerimedo y el presidente de Honduras, Nasry Asfura.

Allí, Cerimedo fue el asesor del Partido Nacional, cuyo candidato era Nasry Asfura, quien terminó asumiendo como presidente.