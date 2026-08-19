Victoria Villarruel aprovechó el escándalo con Cerimedo para marcar distancia del Gobierno: "Qué mal envejeció todo"

La vicepresidenta respondió a un posteo que recuperó una frase de 2024 del entonces asesor de Milei en respaldo a Karina Milei.

Victoria Villarruel aprovechó la repercusión del caso Fernando Cerimedo para volver a marcar sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta respondió en X a una publicación que recuperó un mensaje del anterior asesor presidencial y consultor político de 2024. En aquella oportunidad, Cerimedo había respaldado a Karina Milei durante uno de los cruces entre la titular del Senado y el entorno presidencial.

“Qué mal que envejeció todo”, escribió la vicepresidenta después de que un usuario compartiera la publicación de Cerimedo. El mensaje original incluía una referencia directa a la hermana del Presidente: “Karina Milei siempre tuvo razón”.

Villarruel respondió el posteo que retomó el comentario de Cerimedo X El intercambio recuperó una disputa que continúa dentro del oficialismo. La relación entre Villarruel y el entorno de Milei atraviesa desde hace tiempo distintos cruces públicos y, como es de verse, la vicepresidenta continúa marcando distancia.

La situación judicial de Cerimedo funcionó como contexto para la recuperación de aquella publicación, dado que el consultor tuvo un papel dentro del armado político y comunicacional de Milei durante la campaña presidencial. Cerimedo reconoció su participación en tareas vinculadas con redes sociales y también estuvo involucrado en la fiscalización de votos durante una etapa de la campaña.