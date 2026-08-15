Victoria Villarruel pidió el fin de las retenciones y se preocupó "por quienes no tienen trabajo o no llegan a fin de mes"

La vicepresidenta se mostró en Venado Tuerto, en el marco de una exposición agropecuaria donde se mostró con su intendente radical.

Victoria Villarruel se mostró este sábado en Venado Tuerto en el marco de la 90° edición de ExpoVenado, donde reclamó el fin de las retenciones al campo y sostuvo que una de las prioridades debe ser recuperar el empleo y atender la situación de "quienes no llegan a fin de mes". Se mostró con el intendente y titular de la UCR, Leonel Chiarella.

"Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, creo que es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro que en Argentina debiera ser un futuro bueno, exitoso y sin embargo hoy tiene muchas complejidades", enfatizó la titular del Senado ante los medios locales.

Villarruel dijo estar "sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes" y remarcó que la política debería priorizar esos problemas "sin estar pensando en candidaturas". En esa línea, puso como ejemplo a quienes generan actividad económica y empleo a través de emprendimientos y empresas.

"Esta Expo muestra la generación de empleo, muestra la fuerza de voluntad, el esfuerzo, el coraje de muchos que invierten en Argentina y que ponen a sus familias involucradas en una empresa, en una pyme, en contratar personas. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto", marcó.

La vicepresidenta también se refirió a uno de los reclamos históricos del sector agropecuario: las retenciones. Consultada sobre una eventual discusión en el Congreso para reducirlas o eliminarlas, aseguró desconocer si existe actualmente una iniciativa concreta. "Todavía no tenemos algún tipo de proyecto de ley respecto a esto", indicó.