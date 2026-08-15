Victoria Villarruel pidió el fin de las retenciones y se preocupó "por quienes no tienen trabajo o no llegan a fin de mes"
La vicepresidenta se mostró en Venado Tuerto, en el marco de una exposición agropecuaria donde se mostró con su intendente radical.
Victoria Villarruel se mostró este sábado en Venado Tuerto en el marco de la 90° edición de ExpoVenado, donde reclamó el fin de las retenciones al campo y sostuvo que una de las prioridades debe ser recuperar el empleo y atender la situación de "quienes no llegan a fin de mes". Se mostró con el intendente y titular de la UCR, Leonel Chiarella.
"Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, creo que es fundamental pensar en una unión nacional sin estar pensando en candidaturas, sin estar pensando en partidos políticos, sino pensando en el futuro que en Argentina debiera ser un futuro bueno, exitoso y sin embargo hoy tiene muchas complejidades", enfatizó la titular del Senado ante los medios locales.
Villarruel dijo estar "sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes" y remarcó que la política debería priorizar esos problemas "sin estar pensando en candidaturas". En esa línea, puso como ejemplo a quienes generan actividad económica y empleo a través de emprendimientos y empresas.
"Esta Expo muestra la generación de empleo, muestra la fuerza de voluntad, el esfuerzo, el coraje de muchos que invierten en Argentina y que ponen a sus familias involucradas en una empresa, en una pyme, en contratar personas. Así que creo que son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar, casi con exclusión de todo el resto", marcó.
La vicepresidenta también se refirió a uno de los reclamos históricos del sector agropecuario: las retenciones. Consultada sobre una eventual discusión en el Congreso para reducirlas o eliminarlas, aseguró desconocer si existe actualmente una iniciativa concreta. "Todavía no tenemos algún tipo de proyecto de ley respecto a esto", indicó.
De todos modos, dejó explícita su postura sobre los derechos de exportación: "Por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones".
"Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr, con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", enfatizó Villarruel.
"Es imposible pensar la grandeza de nuestra patria sin la proyección de las familias argentinas. No hay familia si no hay trabajo y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento", señaló.