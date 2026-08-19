El dólar blue sigue subiendo tras los anuncios del BCRA sobre los créditos

El dólar blue volvió a subir hoy, mientras que el dólar oficial no registró movimientos. Así quedaron las cotizaciones.

En una jornada marcada por las declaraciones del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausilli, respecto de la inflación y los créditos en la moneda estadounidense, fue el mismo dólar la que tuvo distintos comportamientos en su segunda rueda en la semana tras el feriado del lunes.

El dólar oficial cerró este miércoles a $1465 para la compra y $1515 para la venta. La moneda estadounidense en el segmento minorista a la venta en el Banco Nación quedó sin variaciones respecto del cierre del día martes, jornada en la que subió solamente cinco pesos.

Por su parte, el dólar blue si tuvo movimientos y subió $5. Cerró la jornada a $1540 para la compra y $1560. Sin embargo, en la jornada llegó a tocar los $1565, quedando a solo cinco pesos del máximo histórico registrado a finales de julio.

El comportamiento del dólar y los anuncios del BCRA El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, dijo que no esperan un “boom” de préstamos en dólares a empresas, aunque indicó que servirán para empujar la construcción.

El titular de la autoridad monetaria destacó: “Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero en un contexto prudente, donde estamos seguros que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis de 2001”.