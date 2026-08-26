Wall Street: las acciones operan mixtas, los bonos caen y el riesgo país sube

La deuda soberana en dólares opera a la baja en Wall Street y el riesgo país mantiene arriba de los 515 puntos básicos.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tedencia bajista en la rueda de este miércoles. Las acciones alternan subas y bajas, mientras que los bonos cotizan en rojo. El riesgo país se sostiene arriba de los 510 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza en rojo en Nueva York, traccionada por el Bonar 2029 (-0,7%). El riesgo país sube y se ubica en 515 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,3%. Las acciones del panel líder operan mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. El mayor rojo lo registra el ADR de Globant (-3,5%).