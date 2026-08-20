Javier Milei respaldará su gestión económica frente a los empresarios y con el riesgo país en alza

Tras su reaparición pública, luego de diez días recluido en Olivos, el presidente Javier Milei volverá a su formato de disertaciones sobre economía. Lo hará este jueves en el marco de un evento empresario, donde aprovechará la ocasión para defender a su gestión, en medio de críticas por la reactivación económica.

Su disertación se dará la 23° edición de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el Alvear Palace Hotel.

Además del mandatario, participarán el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el canciller, Pablo Quirno ; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La conferencia será encabezada por Natalio Mario Grinman , presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), y Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El cónclave empresario se enmarca en semanas de cuestionamientos a la gestión libertaria, entre ellos por el debate sobre la reactivación económica y el llamado efecto derrame a la hora de hablar de la recuperación del poder adquisitivo y del consumo en todos los sectores de la economía.

Uno de los datos que más expuso esa discusión es el fuerte incremento de la morosidad de los hogares. De acuerdo con datos recopilados a partir de información del Banco Central, la deuda de las familias en situación irregular alcanzó en junio el 17,5% del total de los créditos, frente al 3,6% registrado en diciembre de 2024 y el 4,2% de fines de 2023. En 18 meses, el nivel se multiplicó por casi cinco.

El fenómeno alcanza a una masa importante de deudores: más de 20 millones de personas tienen actualmente obligaciones con bancos, tarjetas, billeteras virtuales u otras entidades financieras.

El dato generó además un fuerte contrapunto político con el propio Milei. Frente a los reclamos para que el Estado intervenga y facilite el desendeudamiento, el presidente respondió que se trata de un problema entre privados y cuestionó la idea de que el Estado deba hacerse cargo de las consecuencias de los créditos tomados por los particulares. “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”, planteó Milei al referirse a quienes contrajeron esas deudas. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo la misma línea y sostuvo que el mercado debería corregir la situación.

A su vez, el Gobierno apuesta a que la recuperación de sectores vinculados con la energía, la minería, el agro y otras actividades exportadoras termine trasladándose al resto de la economía. Sin embargo, el repunte todavía aparece de manera desigual.

El tercer frente que volvió a encender las alarmas es el financiero. Después de haber tocado los 402 puntos básicos el 10 de julio —el menor nivel durante la gestión de Milei—, el riesgo país comenzó a subir nuevamente. En agosto acumuló una fuerte recuperación y llegó a superar los 500 puntos, un nivel que vuelve a colocar a la Argentina entre los mercados emergentes con mayor percepción de riesgo.

En tanto, el Gobierno sufrió una leve suba de la inflación, que se ubicó en el 2,1%. El Ejecutivo afirma que hubo factores "claramente estacionales" que perjudicaron la medición oficial y esperan que en agosto "vuelva a arrancar con 1".