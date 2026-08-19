La inquietante advertencia de Eduardo Feinmann para Javier Milei relacionada con Mauricio Macri, y un alerta para los argentinos

Eduardo Feinmann comparte diariamente a través de la pantalla de A24, una serie de encuestas que dan cuenta del descrédito que tiene un sector de la sociedad respecto a referentes de la política, y de cara a las elecciones de 2027; el conductor le hizo una firme advertencia a Javier Milei recordando el fallido intento de Mauricio Macri en su carrera por la reelección. Además, el líder de El Noticiero deslizó un alerta para los argentinos respecto a lo que podría suceder en las urnas el año próximo.

Al comentar que una serie de estudios están perfilando que el electorado se guiará por su situación económica a la hora de decidir su voto, y pidiéndole al gobierno de Milei que más allá de los aciertos en la macroeconomía "escuchen el viento" de lo que sucede en los hogares de millones de personas, Feinmann recordó: "Algo parecido le pasó a Mauricio Macri, acordate aquella frase 'el cemento no se come'. Porque su gobierno decía: 'La cantidad de obras públicas que nosotros hacemos es monumental. Hacemos caminos, puentes'. Y qué le contestaron: 'El cemento no se come'".

Luego, al calibrar los aspectos que Javier Milei elige como emblemas de su gestión, Eduardo Feinmann reflexionó: "Un poco parecido es esto de 'con la batalla cultural no se come'. El tema está en el bolsillo. Ayer también lo habíamos hablado, en otro de los tantos estudios que aparecen, se indica que la reelección de Milei se va a definir por el bolsillo, por la economía".

Eduardo Feinmann trazó un paralelismo entre los dilemas de Javier Milei y Mauricio Macri Siguiendo con el paralelismo entre los caminos de Mauricio Macri y Javier Milei, Eduardo Feinmann insistió: "Así como el cemento no se come, la batalla cultural tampoco se come". De todas formas, el comunicador aseguró: "Es importantísima la batalla cultural, mirá cuántas cosas han cambiado justamente por la batalla cultural, infinidad".

En tal sintonía, el conductor esgrimió respecto a los créditos de la gestión que en su momento desarrolló Juntos por el Cambio: "Es lo que también pasó en el gobierno de Mauricio Macri, quién no puede aplaudirle a ese gobierno los cambios institucionales y republicanos que dio, nadie. Pero la gente terminó castigando por lo económico. Terminó pegando una paliza".