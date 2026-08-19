Javier Milei posterga los cargos más difíciles de la Corte y busca avanzar con jueces federales sin negociar con el kirchnerismo

El gobierno de Javier Milei decidió dejar fuera de la agenda inmediata la cobertura de las dos vacantes de la Corte Suprema y la designación de un Procurador General de la Nación. La Casa Rosada concentrará durante los próximos meses sus esfuerzos en los cargos judiciales que requieren mayorías simples en el Senado, una vía que el oficialismo considera más accesible para avanzar con sus nombramientos.

La definición mantiene sin cambios el escenario que el Presidente planteó durante este año. Milei había anticipado en marzo que no buscaría acuerdos con el kirchnerismo para los puestos que exigen una mayoría de dos tercios. Esa condición alcanza a los integrantes de la Corte y al Procurador General, mientras que los magistrados de tribunales federales inferiores necesitan una mayoría simple.

La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las dos vacantes quedaron tras las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El Ejecutivo había intentado cubrir esos lugares con Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, pero ambos pliegos recibieron el rechazo del Senado.

El Gobierno cambia el frente de batalla en el Senado La Casa Rosada puso el foco ahora en los pliegos que ya fueron enviados al Congreso para cubrir lugares de jueces, fiscales y defensores. El Ministerio de Justicia concentra su trabajo en juzgados de primera instancia y cámaras federales de distintos puntos del país. Entre los nombres que el oficialismo busca llevar al recinto figuran Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña y ya participaron de la audiencia pública correspondiente en la Comisión de Acuerdos del Senado.

El Gobierno sostiene que cuenta con los votos necesarios para aprobar esas designaciones. La Cámara Federal porteña tiene especial peso dentro de la estructura judicial porque revisa las decisiones de los juzgados federales de Comodoro Py.