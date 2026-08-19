En la gestión de Javier Milei, Fernando Cerimedo ingresó 13 veces a la Casa Rosada entre 2023 y 2024

A pesar de los esfuerzos de Javier Milei por despegar a Fernando Cerimedo de la gestión libertaria, detenido en Bolivia por la presunta participación en un ataque a tiros contra su pareja Nadia Beller, los documentos oficiales muestran que entre diciembre de 2023 y junio de 2024 el consultor ingresó 13 veces a la Casa Rosada.

El primero de los ingresos fue apenas asumió Javier Milei , el 11 de diciembre. Ese día lo autorizó el entonces flamante secretario del Interior, Lisandro Catalán, y no hubo una salida registrada. Esta información surge de los datos oficiales, publicados por la Secretaría General de la Presidencia, a los que accedió MDZ y otros medios con llegada al Gobierno.

En enero de 2024 hubo dos visitas de Cerimedo a Balcarce 24, el 15 y el 30, ambas autorizadas por Catalán, que respondía políticamente a Guillermo Francos, que en su momento era ministro del Interior de Javier Milei. Lo mismo ocurrió el 20 de febrero, otro ingreso autorizado por la misma oficina de Casa Rosada, que operaba desde la planta baja.

Pero Catalán no fue el único que autorizó los ingresos de Cerimedo. El 7 y el 18 de marzo de 2024 lo hizo Eduardo "Lule" Menem , que para ese momento ya era uno de los funcionarios de mayor confianza de Karina Milei y estaba a cargo de la Subsecretaría de Gestión Institucional.

El 19 de marzo , volvió a Casa Rosada recibido por Catalán. Y al día siguiente fue recibido directamente por Guillermo Francos , y no se registra ningún horario de salida. Por esos días, circuló un informe de Amnistía Internacional sobre la expansión de vigilancia estatal con IA, que denunciaba el uso creciente de inteligencia artificial para tareas de vigilancia por parte del gobierno de Milei.

En abril figuran dos ingresos: uno el 18 y otro el 22, autorizados por Catalán y Menem respectivamente. Y otros dos en mayo, el 22 y el 29, autorizados por Catalán. El último ingreso registrado fue el 5 de junio de 2024 y, por primera vez, la autorización fue de Santiago Caputo, que en los registros oficiales figura como "asesor SP".

El quiebre en la relación entre Cerimedo y la Casa Rosada

El corte de las visitas de Cerimedo a la Casa Rosada coincide con el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que se destapó luego de los audios del entonces titular Diego Spagnuolo. Se trata de uno de los amigos de Fernando Cerimedo, y en ese momento de turbulencia un sector del Gobierno le atribuyó a este consultor la filtración de los audios.

No figuran ingresos a la Quinta de Olivos, donde el presidente Javier Milei realiza una buena parte de su actividad oficial.

Por estas horas, los distintos voceros de La Libertad Avanza intentan despegar la figura de Cerimedo del partido y de Javier Milei. Reconocen que fue alguien que trabajó en la campaña. Sin embargo, los datos muestran una cercanía interesante entre el consultor y la Casa Rosada durante el Gobierno de Javier Milei.