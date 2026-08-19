La presidenta de México apuntó contra Fernando Cerimedo: "Es un feminicida y asesoró a presidentes de América Latina"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , criticó este miércoles al asesor argentino Fernando Cerimedo , quien fue detenido ayer en Bolivia tras ser acusado de contratar sicarios para asesinar a su expareja Nadia Beller.

En el marco de sus tradicionales conferencias de prensa, la mandataria apuntó contra el medio que fundó el consultor. "La Derecha Diario es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculado con redes políticas. ¿Quiénes fundaron este medio? Dos personas: Cerimedo, que ayer fue detenido en Bolivia, y Negre. Ellos lo publican, felices que ellos lo fundaron este medio", manifestó.

"Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio. Que contrató a dos sicarios que le dispararon y que sobrevivió afortunadamente. Y denuncia otras cosas, inclusive que es agente de una de las agencias de Estados Unidos", señaló la jefa de Estado, quien fue más categórica: "Es un feminicida, es pocas palabras, ya que agredió varias veces a su esposa"

A su vez, Sheinbaum recordó que Cerimedo “es asesor de varios presidentes de América Latina”. “El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas. El propio Negre informó que Salinas Pliego lo contrató. Y, ahora, uno de ellos está denunciado por feminicidio. Lo dejamos al público para que haga su propia opinión".

“Fernando Cerimedo es un feminicida, contrató a dos sicarios para que asesinaran a su pareja. Aquí la foto que Javier Negre, en donde dice que es socio de Cerimedo y que pongamos esta foto en la mañanera. Ya lo pusimos. Pero Cerimedo está detenido” Claudia Sheinbaum. RT pic.twitter.com/jKzzYitXJO

En las últimas horas el propio presidente boliviano, Rodrigo Paz , quien recibió el asesoramiento de Cerimedo durante estos meses, declaró : "Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos".

En este sentido, el mandatario ordenó una investigación "profunda, transparente y exhaustiva" y garantizó a Beller "toda la seguridad y las garantías necesarias".

La Fiscalía pidió la prisión preventiva de Cerimedo por tentativa de feminicidio. El vocero presidencial José Luis Gálvez salió a despejar dudas sobre el vínculo entre el gobierno boliviano y el acusado. Aclaró que Cerimedo "no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política, por eso es que está aprehendido". También precisó que nunca fue asesor formal del Ejecutivo, sino "un colaborador cercano" en el área de comunicación.

Fernando Cerimedo se negó a declarar este martes. Permanece bajo custodia de la policía local en La Paz, la capital boliviana, donde se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz Pereira, el presidente del país vecino.