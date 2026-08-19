"Me mintió en todo": la fuerte acusación de Nadia Beller contra Fernando Cerimedo

Nadia Beller rompió el silencio después del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra y apuntó contra Fernando Cerimedo , consultor político argentino que fue detenido cuando intentaba abandonar Bolivia . La investigación busca determinar si tuvo participación en el ataque y cuál fue el vínculo entre el acusado y los hombres que dispararon contra la mujer.

El episodio ocurrió frente a un hotel. Según la información difundida sobre el caso, dos hombres vestidos como repartidores interceptaron a Beller y le dispararon . Las cámaras de seguridad registraron el ataque y la víctima recibió tres impactos de bala.

Cerimedo fue detenido en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar hacia la Argentina. Posteriormente quedó bajo investigación y la Fiscalía boliviana anunció que solicitaría 180 días de detención preventiva por la causa caratulada como tentativa de feminicidio.

Desde el lugar donde permanece internada, Beller responsabilizó a Cerimedo y sostuvo que el consultor político la habría llevado mediante un engaño hasta el lugar donde ocurrió el ataque.

" Estoy adolorida. Por la parte emocional, no pude dormir. Cierro los ojos y se me viene el momento a la cabeza; cosas que no puedo entender. Estoy destruida" , expresó.

En su relato, Beller aseguró estar convencida de que Cerimedo estuvo detrás del ataque y cuestionó la supuesta custodia que él le había prometido: "Estoy plenamente segura de que él coordinó el ataque. Él último día me garantizó que tenía custodia pero con los sicarios no se metió nadie, ni siquiera los siguieron. Fernando me mintió para que yo vaya confiada a un lugar donde pensaba que nadie se atrevería a hacer nada".

La mujer también explicó qué motivo le habría dado Cerimedo para convencerla de trasladarse hasta ese lugar. Según su versión, le había dicho que allí recibiría información relacionada con Evo Morales y una denuncia por la presunta violación de una menor: "Fernando me dijo que vaya ahí porque supuestamente me iban a dar información sobre Evo Morales y un caso de violación a una niña de 13 años. Ese momento fue cuando me dijo que me iba a poner custodios si le mandaba la ubicación en tiempo real. Me mintió en todo".

Los ataques en redes sociales

La abogada vinculó además la situación que atraviesa con las estrategias digitales que atribuyó a Cerimedo en su actividad política. Según afirmó, después del ataque aparecieron cuentas que buscaban defender al consultor: "Lo mismo que él aplica en campañas políticas está haciendo conmigo; tiene bots que comentan en publicaciones para respaldarlo".

Nadia Beller, ex pareja de Fernando Cerimedo, habló desde el hospital luego del ataque. Captura de pantalla

La investigación sobre el ataque todavía busca establecer quiénes fueron los autores materiales y si existió una persona que ordenó la agresión. Las autoridades bolivianas manejan distintas hipótesis y analizan la posible participación de Cerimedo.

Sobre Rodrigo Paz y Evo Morales

Beller también diferenció a Cerimedo de Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, y aseguró que no cree que el mandatario haya participado del ataque: "Yo creo que Cerimedo tuvo cómplices. No creo que el presidente haya tenido que ver. Sin embargo, en una discusión que tuve con él me dijo que le de tiempo para la captura de Evo Morales", confesó.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por el vínculo de Cerimedo con el gobierno boliviano. Distintas fuentes lo identificaron como asesor cercano de Paz, aunque el gobierno negó que ocupara un cargo oficial y señaló que mantenía una relación de asesoría externa.

El caso también generó repercusiones por la relación previa de Cerimedo con Javier Milei. El consultor argentino tuvo un papel destacado como estratega digital durante la campaña presidencial de 2023 y posteriormente mantuvo vínculos políticos con sectores de la derecha latinoamericana.

La grabación que Beller dice haber realizado

Otro de los puntos señalados por Beller está relacionado con una grabación que, según explicó, comenzó a registrar luego de una discusión con Cerimedo por su relación con una expareja: "Desde que descubro que Fernando me miente con su relación con su ex pareja me molesto. Ahí lo grabo con intención de que quede establecido de que me mintió. No frené el dispositivo y la grabación siguió con una charla en la que incluso me cuenta sobre hechos de corrupción de la ex mujer".

Las acusaciones forman parte del relato de Beller y deberán ser contrastadas con las pruebas incorporadas a la investigación. Cerimedo, por su parte, se negó a declarar ante la Justicia boliviana en el marco de la causa por tentativa de feminicidio.