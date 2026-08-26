Los bancos auxilian al Gobierno con notificaciones y nuevos métodos de pago para reducir la mora

El sistema financiero busca frenar el aumento de deudores mediante alertas previas al vencimiento y el próximo debut de los Cobros por Transferencia.

Los bancos tradicionales encabezan la concentración del capital adeudado en el país al absorber en conjunto el 65% del dinero en mora.

La morosidad crediticia en el país alcanzó niveles críticos, obligando a las entidades bancarias a desplegar un abanico de herramientas operativas para facilitar el cobro de obligaciones y colaborar activamente con el gobierno de Javier Milei en el objetivo de desacelerar la tasa de incumplimiento. Según los últimos datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondientes a junio de 2026, unos 5,86 millones de personas físicas registran deudas atrasadas. Esta cifra abarca al 27,1% del total de deudores relevados, impulsando la morosidad al 15,5% del volumen total adeudado.

El desglose de los datos oficiales revela que la mayoría de los usuarios no arrastra pasivos millonarios, sino montos menores que se desbordan por la coyuntura:

Deudas de bajo monto: el 17% de los afectados debe menos de $100.000, mientras que cerca del 40% mantiene obligaciones pendientes por debajo de los $400.000.

Alta concentración del capital: en el otro extremo del espectro, apenas un 14,5% de los deudores concentra el 73% del volumen total de dinero impago. Concentración del endeudamiento: Bancos vs. Fintech Los bancos tradicionales encabezan la concentración del capital adeudado en el país al absorber en conjunto el 65% del dinero en mora. La banca privada lidera la nómina con el 45% del monto total impago y registra una mediana de deuda atrasada que alcanza el $1.458.000 por usuario, mientras que la banca pública representa el 20% restante del volumen adeudado.

Shutterstock Por su parte, las plataformas digitales presentan una dinámica opuesta caracterizada por un alto volumen de usuarios pero con montos significativamente menores. En el caso de Mercado Libre y Mercado Pago, la fintech concentra al 19% del total de las personas con deudas atrasadas, aunque esto representa apenas el 2,9% del dinero en mora, con una mediana de deuda que se ubica en los $116.000.

Estrategias preventivas y la puesta en marcha de los Cobros por Transferencia Frente a este escenario, fuentes bancarias confirmaron a MDZ que se han intensificado los recordatorios preventivos mediante un esquema continuo de notificaciones (alertas enviadas días antes del vencimiento, durante la fecha límite y de manera posterior).