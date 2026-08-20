Petróleo y bancos lideraron el giro de dividendos de multinacionales, el mayor nivel en 15 años

El giro de dividendos de empresas multinacionales extranjeras a sus casas matrices alcanzó US$3.400 millones en lo que va de 2026, el mayor registro para un año desde 2011. Petróleo, gas y bancos fueron las que concentraron la mayor parte de las operaciones.

Las empresas recuperaron en 2026 una vía formal para enviar dividendos al exterior que había quedado prácticamente bloqueada durante los años de mayores restricciones cambiarias. Según datos del Banco Central (BCRA) , las remesas de utilidades al exterior alcanzaron US$3.400 millones en lo que va del año, un volumen que no se registraba desde hace 15 años.

El presidente del BCRA, Santiago Bausili , presentó el dato durante una disertación en la Fundación FIEL y señaló que una parte importante del stock de utilidades acumuladas que permanecía retenido por las restricciones cambiarias ya fue distribuida. Por ese motivo, estimó que los giros deberían adoptar un comportamiento más normalizado durante los próximos meses.

La diferencia con los años de cepo cambiario es significativa. Entre 2020 y 2023, durante la gestión de Alberto Fernández , las remesas oficiales de dividendos sumaron apenas US$949 millones. En los primeros dos años de la administración de Javier Milei , los montos fueron de US$298 millones y US$457 millones, respectivamente.

Vaca Muerta fue el principal motor del cambio en la balanza energética

La comparación con los máximos históricos también permite dimensionar el cambio. En 2010 y 2011 los giros superaron los US$4.000 millones anuales, antes de la profundización de las restricciones cambiarias. Durante la gestión de Mauricio Macri , el máximo se alcanzó en 2016, con US$3.100 millones, mientras que en 2019 el registro descendió a US$1.057 millones.

Petróleo y bancos, al frente de los giros

Los datos procesados por el BCRA hasta junio muestran que el sector energético fue el principal origen de las remesas. En el primer semestre, los giros alcanzaron US$2.825 millones y petróleo y gas representaron US$811 millones, cerca del 29% del total.

La extracción de petróleo y gas natural concentró la mayor parte de esos pagos, mientras que la refinación aportó otros US$92 millones. Dentro del sector energético, las operaciones estuvieron vinculadas principalmente con compañías multinacionales con presencia en Vaca Muerta, entre ellas Shell, TotalEnergies y Chevron.

Los giros del sector tuvieron un fuerte incremento en marzo, cuando alcanzaron US$ 460 millones, y volvieron a crecer hacia junio.

El segundo sector con mayor volumen fue el financiero, con US$ 323 millones. El mecanismo para habilitar la remisión de utilidades de bancos extranjeros fue reglamentado a fines de marzo por la Superintendencia de Entidades Financieras. El esquema permite distribuir las ganancias correspondientes al ejercicio anterior en tres cuotas desde mayo, con un límite equivalente al 60% de las utilidades.

La elaboración de alimentos registró giros por US$ 295 millones, mientras que la producción de metales comunes alcanzó US$289 millones. La industria tabacalera aportó otros US$ 232 millones, seguida por la fabricación de sustancias y productos químicos, con US$136 millones.

La industria automotriz, por su parte, registró remesas por US$78 millones.

El comercio acumuló US$129 millones, con una participación significativa del segmento mayorista, donde se encuentran algunas de las principales compañías dedicadas a la comercialización y exportación de granos.

En servicios, el sector de información y comunicaciones contabilizó US$104 millones. La minería, en tanto, registró US$98 millones, principalmente por actividades vinculadas con la extracción de minerales metalíferos y los servicios de apoyo a la actividad.