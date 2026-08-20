Wall Street: los bonos argentinos caen y el riesgo país se sostiene arriba de 510 puntos

Con los bonos argentinos en baja en Wall Street y las acciones en terreno mixto, el riesgo país se consolida arriba de 510 puntos.

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El mercado argentino viene de varias jornadas con volatilidad. Este jueves, los bonos bajan en Wall Street, mientras que las acciones operan mixtas. En esa línea, el riesgo país continúa arriba de 510 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York, traccionada por el Global 2046 (-0,9%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 517 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,9%. Las acciones del panel líder

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas.