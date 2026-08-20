Javier Milei celebró la inflación mayorista del 0,8% y aseguró que festejará el dato con un recital

El presidente, Javier Milei, disertó en el Council de las Américas que se llevó a cabo en el Alvear Art Hotel.

El presidente, Javier Milei, volvió a celebrar que la inflación mayorista empezó con un cero adelante 0,8% en julio y bromeó con una promesa que había hecho al respecto. El mandatario brindó un discurso de cierre del Consejo de las Américas que se llevó a cabo este jueves en el Alvear Art Hotel.

Recordó que tiempo atrás dijo que iba a hacer otro recital cuando la inflación comenzara con cero: “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, eso se me va a complicar", expresó.

Y agregó: "Cuando llegamos, en diciembre la inflación mayorista fue del 54%. Mal que les pese a los medios y economistas, siempre dije lo mismo, y la inflación de julio arrancó con 0".

"Quiero que Argentina sea el país más grande del mundo", continuó Milei.