La confesión que compromete al círculo íntimo de Javier Milei: Karina fue señalada por la ex de Fernando Cerimedo

Nadia Beller , la expareja de Fernando Cerimedo , siguió haciendo declaraciones tras el ataque que sufrió en el que recibió cuatro disparos y ahora apuntó contra Karina Milei : "Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada en la corrupción", en el marco de la Causa Andis .

Desde la clínica Las Américas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, la abogada de 33 años afirmó que mientras mantuvo un noviazgo con el exasesor de Javier Milei , desde diciembre pasado hasta el momento del ataque, él le contó sobre distintos negocios espurios que se llevaban a cabo dentro del gobierno actual.

En declaraciones, Nadia Beller sostuvo que el consultor político se alejó del mandatario argentino porque"tenía un entorno demasiado podrido" y aseveró que el punto de quiebre se dio cuando Fernando Cerimedo y (su esposa) Natalia Basil, que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo (exdirector del organismo) hablaba sobre sobornosdentro de la institución.

"Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune. Que su mujer no era corrupta y que por eso inmediatamente después ella renunció", manifestó la exnovia del actual asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

Y aquí nombró a Karina Milei :"Solo sé, por boca de él (Cerimedo), que estaba involucrada la hermana de Javier Milei . Supuestamente, con la filtración se rompe la relación", sostuvo

Y precisó: "Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda (por su esposa) que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota'".

Según indicó, Fernando Cerimedo prefería no ser parte: "Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido", enfatizó.

Nadia Beller aseveró que dentro de la gestión libertaria, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era la persona con la que el consultor político mantenía un vínculo más próximo.

"Su relación más cercana era con Patricia Bullrich, con quien coordinaba cuestiones de seguridad”, señaló y acto seguido nombró también a Victoria Villarruel, ya que según afirmó, uno de los trabajos que realizó Fernando Cerimedo fue "una campaña para anular a la vicepresidenta".

Por su parte, la propia Victoria Villarruel se refirió a Fernando Cerimedo con una irónica publicación en su cuenta de la red social X: "Qué rápido envejeció todo" en relación a una publicación que el asesor político realizó en 2024 en la que cuestionaba a la funcionaria y apoyaba a Karina Milei.

Nadia Beller también habló sobre la presunta corrupción en la actual gestión de Bolivia y su supuesta relación con nuestro país. Aseveró que Fernando Cerimedo "recibía dinero de la corrupción del gobierno de Paz y lo lavaba en la Argentina", a través de diferentes empresas.

"Tienen de truchas, de construcción de casas prefabricadas, pero yo nunca quise inmiscuirme. Él decía que facturaba 800.000 dólares mensuales", detalló y añadió: "Lo que yo sé es que en el departamento donde vivíamos había mucho dinero. Una vez atiné a sacarle fotos, pero solo a uno de los cajones. No sé cuánto dinero había. Él además guardaba dinero en maletas".