Quién es Natalia Basil, la ex de Fernando Cerimedo que fue señalada por los audios de la Andis

La detención del exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo , por su presunta participación en el ataque a tiros contra su pareja Nadia Beller también salpicó a su expareja. En las últimas horas, Natalia Basil , asesora de AySA y exfuncionaria de la Andis , fue señalada por Beller como quien habría filtrado los polémicos audios de la causa.

Natalia Basil es ingeniera química y desarrolló su carrera profesional principalmente en áreas vinculadas con la energía, el petróleo, la gestión y los sistemas de control. Su nombre cobró relevancia por su relación con Cerimedo y por el cargo que ocupó en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) antes del escándalo del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por la presunta participación en un ataque contra su pareja Nadia Beller.

Según su perfil profesional, estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). También realizó una especialización en Gestión de Empresas del Agua y Saneamiento en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y otra en Sistemas de Control en la Facultad de Ingeniería del Ejército.

Además, cursó un MBA, un posgrado internacional en gestión y dirección de empresas y un doctorado en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Antes de arribar a la función pública, Basil trabajó en distintas empresas vinculadas con la energía y el petróleo.

En 2016 ingresó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), donde ocupó distintos cargos. Fue supervisora de procesos y proyectos, auditora interna senior y asistente del Comité de COO.

En 2021 pasó durante nueve meses por la Junta de Seguridad en el Transporte. Posteriormente trabajó en Numen y en Madero Media Group, donde se desempeñó como CEO y fundadora.

Qué cargo ocupó Natalia Basil en Andis

En 2024, Basil fue designada de manera transitoria como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Andis. Sus funciones estaban relacionadas con el control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y otros recursos económicos del organismo.

Basil estuvo alrededor de nueve meses en Andis y presentó su renuncia antes de que se conocieran públicamente los audios atribuidos a Spagnuolo y las denuncias por presuntas irregularidades en la Agencia.

Según trascendió, su salida se produjo por las fuertes diferencias que mantenía con Spagnuolo.

El vínculo de Natalia Basil con Fernando Cerimedo

La designación de Basil en Andis había generado repercusión por su vínculo con Fernando Cerimedo, consultor político de Javier Milei.

Tiempo después, el abogado Gregorio Dalbón denunció a Basil y a Cerimedo ante la Justicia federal por un supuesto encubrimiento del esquema de presuntas coimas investigado en Andis.

En ese marco, Basil quedó bajo la lupa por el cargo que había ocupado dentro del organismo y por su vínculo personal con Cerimedo, quien reconoció ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado sobre presuntas irregularidades en Andis.

Por qué Nadia Beller acusó a Natalia Basil

El nombre de Basil volvió a aparecer luego de las declaraciones de Nadia Beller, quien permanece internada tras recibir cuatro disparos.

Desde el hospital, Beller aseguró que Cerimedo le habría contado que Basil fue quien difundió los audios atribuidos a Spagnuolo. “Él me dijo que ella no era corrupta porque fue ella quien filtró los audios para parar la corrupción de Milei y su hermana”, expresó.

Tras su salida de Andis, Basil volvió a AySA como asesora del presidente, cargo en el que continúa hasta hoy.