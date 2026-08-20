Bolivia pidió 180 días de prisión preventiva para Fernando Cerimedo por el ataque a su expareja

La Fiscalía de Bolivia solicitará 180 días de prisión preventiva para el consultor político Fernando Cerimedo , señalado como principal acusado por la presunta tentativa de femicidio contra su expareja, Nadia Beller , quien sobrevivió a un ataque a tiros ocurrido el lunes en Santa Cruz de la Sierra.

El pedido será presentado ante un juez, que deberá resolver si corresponde que Cerimedo permanezca detenido durante el avance de la investigación. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la comisión a cargo del expediente trabaja en la formalización de la imputación.

“En las próximas horas la comisión de fiscales va a formalizar la imputación y en un término de 24 horas será la autoridad jurisdiccional que decida ”, explicó Zeballos. El funcionario confirmó además que el Ministerio Público solicitará seis meses de detención preventiva.

Cerimedo permanece detenido en dependencias policiales desde la madrugada del martes. Su captura se produjo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, luego de que arribara a Santa Cruz desde La Paz, pocas horas después del ataque contra Beller.

La fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión que investiga el caso, confirmó que Beller ya declaró ante las autoridades. Cerimedo, en cambio, se abstuvo.

La investigación quedó bajo atención de la Fiscalía de Santa Cruz, que deberá reunir pruebas para establecer cómo ocurrió el ataque y determinar la eventual responsabilidad de Cerimedo. La solicitud de prisión preventiva será analizada por la autoridad judicial una vez presentada la imputación.

El vínculo de Cerimedo con el presidente Rodrigo Paz

El caso también tomó relevancia por el vínculo profesional que Cerimedo mantuvo con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. En las últimas horas, el Gobierno boliviano negó que el detenido haya ocupado formalmente el cargo de asesor presidencial o que haya integrado la estructura estatal.

Por otro lado, Paz se pronunció sobre el ataque contra Beller y expresó su respaldo a la abogada: “Quiero expresar mi solidaridad con la señora Nadia Beller ante los hechos ocurridos”, manifestó el presidente.

Además, sostuvo que el esclarecimiento del episodio debe ocupar el centro de la investigación. “La verdad debe estar por encima de todo”, afirmó.