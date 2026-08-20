Javier Milei apuntó contra el aborto: habló de "asesinar niños en el vientre" y "la locura de los pañuelitos verdes"

En el marco de su exposición en el Council of the Americas , Javier Milei volvió a cuestionar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vinculó la implementación del aborto con las dificultades que, según su visión, atraviesa la Argentina en materia demográfica, económica y previsional.

El presidente planteó que la caída de la natalidad afecta la disponibilidad futura de trabajadores y sostuvo: "Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento en la población y de natalidad que permite la reposición" en términos de capital humano.

En ese sentido, Milei calificó la legalización del aborto como una "pasión por asesinar niños en el vientre de la madre" y sostuvo que "nos está costando en términos de crecimiento y ni les cuento en términos del sistema previsional".

La caída de los nacimientos en la Argentina no puede atribuirse, según los datos oficiales disponibles, a la legalización del aborto. No hay evidencia que permita establecer una relación directa entre ambas variables.

De acuerdo con los registros de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad comenzó a descender en 2014, varios años antes de la entrada en vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

No es la primera vez que Milei se pronuncia contra la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vigente en todo el país desde el 24 de enero de 2021.

El año pasado, el mandatario criticó a una periodista y afirmó: “Cuando aparecieron los ocho niños muertos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista [el fiscal Santiago Bridoux] y contó que fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.

“¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”, añadió.

El cuestionamiento al aborto fue parte de una exposición más amplia sobre la economía, en la que Milei también volvió a utilizar expresiones contra sus críticos. Al referirse a quienes cuestionan las desregulaciones promovidas por el ministro Federico Sturzenegger, los calificó de "mierdas".