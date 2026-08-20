El desplome de Javier Milei en las encuestas no encuentra el piso: solo el 15% ve positivamente la situación

El malestar social en la Argentina volvió a profundizarse. Según el último relevamiento de QSocial Big Data, apenas el 15% de los argentinos evalúa positivamente la situación del país durante el Gobierno de Javier Milei , mientras que el 49% la califica directamente de manera negativa.

Estos mismos datos sostienen que la foto es contundente: solo un 24% cree que el país estará mejor dentro de un año, y el 58% sostiene que la situación empeoró durante la actual gestión.

El humor social vuelve a estar atado, sobre todo, al bolsillo. La percepción positiva sobre la economía nacional cayó por sexto mes consecutivo y hoy es de apenas el 11%, mientras que el 46% anticipa que la situación empeorará en el próximo año.

A nivel personal, el diagnóstico es igual de duro: el 45% evalúa negativamente su propia situación económica, el 70% dice que aumentó su nivel de deuda en el último año y el 66% asegura que no puede ahorrar, el porcentaje más alto de toda la serie. A eso se suma que el 41% afirma que sus ingresos no le alcanzan para cubrir las necesidades básicas y que el 77% debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

El deterioro en el humor social se traduce, de manera directa, en la imagen del Gobierno. QSocial ubica la aprobación de Javier Milei en 34% con una leve suba de 3 puntos respecto a la medición anterior frente a un 61% de desaprobación. El 63% de los consultados considera que el Gobierno es incapaz de resolver los problemas del país, y un 73% sostiene que gobierna para "algunos sectores" y no para el conjunto de la sociedad.

El dato no es aislado. Desde marzo, distintas consultoras vienen marcando la misma tendencia descendente. Pulso Research había registrado en marzo el nivel más bajo hasta entonces, con 37,2% de aprobación y 54,8% de rechazo, además de un dato inédito: por primera vez, más encuestados responsabilizaban al propio Gobierno (46,9%) que a la gestión anterior (41,6%) por la situación económica.

La imagen de Javier Milei cae en los jóvenes

Los números también muestran quiénes empujan la caída. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, un sector que apoyó al candidato libertario, el rechazo llega al 76,9%, y entre los de 25 a 34 años al 71,9%. Un dato que preocupa especialmente en Casa Rosada: un 42% de los jóvenes que votaron a Milei en 2023 dice hoy que cambiaría su voto. La brecha de género también es marcada: la aprobación entre las mujeres es de apenas 25,1%, frente al 36,8% de los hombres.

De cara a las elecciones de 2027, el 63% de los encuestados por QSocial se manifiesta en contra de una eventual reelección de Milei, contra un 30% a favor. En los escenarios de balotaje que releva la consultora, Axel Kicillof le gana a Milei por un margen mínimo (42% a 41%), mientras que Milei se impone sobre Sergio Massa (42% a 38%).