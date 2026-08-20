Mario Grinman apoyó el rumbo económico pero reconoció que "hay empresas que la pasan mal"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, brindó un discurso en el Council de las Américas.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, volvió a apoyar el ruymbo económico del Gobierno, pese a que algunas empresas la pasan mal, en el marco del Council de la Américas 2026 que se llevó a cabo este jueves en el Alvear Art Hotel.

"Los argentinos durante años estuvimos acostumbrados a un Estado omnipresente y ese Estado sobredimensionado impedía a las empresas crecer, pero cuando el sector privado recobra protagonismo le toca asumir una mayor cuota de responsabilidad", apuntó el empresario.

Apoyo al rumbo de la economía Grinman reconoció que "hay empresas que la están pasando mal", pero aclaró que aún así el comercio "representó al sector más dinámico de la economía".

"Si ese es el precio que tenemos que pagar para transformar nuestro país creo que vale la pena". "Si consolidamos este modelo vamos a tener un país espectacular", agregó.