Billeteras virtuales y plazos fijos: qué opción paga más por los pesos en agosto de 2026

Las cuentas remuneradas llegan al 24% anual con requisitos, mientras los plazos fijos ofrecen hasta 23% y obligan a inmovilizar el dinero por 30 días, al menos.

Dejar los pesos quietos en una cuenta dejó de ser una decisión neutra. Con la inflación de julio en 2,1% mensual, bancos y billeteras virtuales volvieron a mover sus tasas para captar saldos de corto plazo, mientras los usuarios comparan rendimiento, liquidez y condiciones antes de elegir dónde guardar el dinero.

El escenario exige mirar más que el porcentaje destacado en la pantalla. El INDEC informó que los precios subieron 33,8% interanual y acumularon 19,3% durante los primeros siete meses de 2026. A la vez, el BCRA registró una tasa promedio de 20,93% nominal anual para los depósitos en pesos a 30 días al 18 de agosto. Son referencias diferentes: la inflación describe lo que ya ocurrió y la TNA permite estimar una renta futura que puede cambiar. Además, una tasa nominal anual no se obtiene completa en un mes: debe calcularse en proporción al tiempo que el dinero permanece colocado.

Cuentas remuneradas: la tasa máxima exige cumplir condiciones Entre las cuentas remuneradas, Ualá exhibe la cifra más alta, aunque no se activa automáticamente para todos. Su tasa base es 18% TNA sobre saldos de entre $10.000 y $1 millón; sube a 21% cuando el usuario acumula $250.000 en operaciones computables durante el mes y alcanza 24% con consumos o cobros por $500.000. La promoción rige durante agosto, acredita intereses todos los días y la entidad aclara que las tasas pueden modificarse. Banco Bica paga 22% sobre los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva, 19% en el tramo siguiente hasta $2,25 millones y 16% hasta $20 millones. Allí los intereses se calculan sobre saldos diarios y se acreditan en jornadas hábiles.

En este último tiempo, muchos ahorristas retiran la totalidad de sus sueldos de los bancos y los depositan en billeteras virtuales. Naranja X mantiene una cuenta remunerada al 18% TNA hasta $1 millón, con acreditación diaria, y promociona sus Frascos Fijos al 19% para montos acumulados de hasta $30 millones. La diferencia es central: en la cuenta el dinero continúa disponible; en un Frasco se elige un plazo. Los fondos comunes de inversión que usan varias billeteras funcionan con otra lógica. Pionero Pesos, de Macro, informó al 19 de agosto un rendimiento anualizado de 17,93% para un día y de 16,58% para los últimos 30 días en su clase A, con rescate inmediato. Esos porcentajes describen el desempeño previo: no son una promesa de rentabilidad.

Plazos fijos: cuáles llegan al 23% anual Quien puede prescindir del dinero durante un mes encuentra otra competencia entre los plazos fijos. En el comparador oficial del BCRA, Banco de Comercio y Banco Mariva llegan al 23% TNA para clientes. Reba también ofrece 23% a clientes y no clientes. Detrás aparecen Banco CMF y Crédito Regional, con 22,5%, mientras Banco Voii informa 22,25% y Banco Bica, 22%.