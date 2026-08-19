El endeudamiento se dispara y pone contra las cuerdas a familias y usuarios de billeteras virtuales

La mora derivada de un endeudamiento en pesos a tasas exorbitantes es hoy un problema estructural en Argentina. Y que excede, por lejos, al sistema bancario. Fuentes del sistema financiero local aseguran incluso que las negociaciones con las entidades más importantes del país (las primeras 15, al menos, del ranking general) están dando resultados y que la situación de mora en los clientes habría caído un 25% entre julio y la primera quincena de agosto. Especialmente en los casos de las familias y particulares, en los que la fórmula de cambiar deuda de tarjetas por créditos personales, reduciendo o suspendiendo el uso de plásticos, sería lo más aceptado por el público. En este sentido, la mora en estos sectores estaría a punto de perforar hacia abajo la frontera del 10%.