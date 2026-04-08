Una billetera virtual lanzó una promoción para comprar en 24 cuotas sin interés

La billetera virtual Mercado Pago puso en marcha una nueva edición del “Festival de Cuotas”, una campaña que permite financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país. La iniciativa comenzó el 6 de abril y se extenderá hasta el día 12, con la participación de más de 300 marcas, incluyendo tecnología, indumentaria, hogar y consumo masivo.

La propuesta de la billetera digital permite acceder a financiación sin interés mediante distintas modalidades dentro de su ecosistema. Entre las opciones disponibles se destacan:

El pago con QR es uno de los métodos más utilizados, ya que está disponible en supermercados, kioscos y comercios de cercanía, lo que amplía el alcance del beneficio.

El programa abarca una amplia variedad de productos. Entre los principales rubros incluidos se encuentran:

Además, no solo participan grandes cadenas, sino también comercios pequeños y de barrio, lo que refuerza el impacto de la medida en el mercado interno.

Mercado Pago Foto: Mercado Pago Una billetera virtual lanzó compras en cuotas. Mercado Pago

La campaña busca reactivar las ventas en un contexto económico desafiante, donde la financiación se volvió una herramienta clave para sostener el consumo.

Según referentes del sector, las cuotas dejaron de ser un beneficio adicional para convertirse en una necesidad frente a la pérdida del poder adquisitivo. En este sentido, las billeteras digitales como Mercado Pago ganan protagonismo al ofrecer alternativas de financiamiento sin intermediación bancaria.

Además de las cuotas sin interés, la plataforma ofrece promociones complementarias, como descuentos en supermercados, combustibles, gastronomía y viajes.

Para aprovechar al máximo la iniciativa, recomiendan:

Verificar previamente los comercios adheridos

Priorizar pagos con QR

Revisar si se cuenta con crédito habilitado en la app

Comparar precios entre distintos vendedores

Con esta estrategia, Mercado Pago busca consolidarse como una herramienta central en el consumo cotidiano, combinando financiación, descuentos y facilidad de uso en un solo ecosistema digital.

La promoción estará vigente por tiempo limitado, por lo que los usuarios deberán actuar antes del 12 de abril para acceder a los beneficios.