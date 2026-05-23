El Gobierno reduce impuestos a la ganadería en la valuación de hacienda de engorde

La Ganadería se beneficia de la Ley de Reforma Laboral que reduce la carga impositiva en vaquillonas y novillos de invernada.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía destacó que las modificaciones en la valuación de Ganadería para establecimientos de engorde a corral, incorporadas en la Ley 27.802/2026 de Modernización Laboral, generan un impacto positivo en la rentabilidad de los productores ganaderos, reduciendo la carga impositiva.

En la aplicación del artículo N°193 de la mencionada ley, los productores pueden definir valuar su stock de invernada utilizando el costo estimativo por revaluación anual. Para el cálculo de la valuación de las vaquillonas y de los novillos, el productor podrá usar los índices de relación contenidos en las tablas anexas a la ley 23.079. Esto es: para todas las vaquillonas, el correspondiente a vaquillona de uno a dos años y para todos los novillos, el de novillo de uno a dos años, de acuerdo con la categoría de que se trate.

Menor carga tributaria para el sector ganadero Este cambio en la modalidad de valuación reduce la carga tributaria por la mera tenencia, esto es mientras se engorda el animal, disminuyendo la valuación con respecto a los valores de plaza, generando un diferimiento del gravamen al momento de la venta efectiva del animal gordo.

La medida permite además que los productores puedan contar con un esquema tributario más alineado con los tiempos reales de producción y comercialización del ganado, especialmente en actividades de ciclo más prolongado como el engorde a corral.

Impacto en la cadena de carne bovina Estas medidas contribuyen potenciar la cadena de la carne bovina argentina. Dado que además, permitir que la carga tributaria se corresponda con el período de la real venta del producto, resulta una limitante menos para que los productores puedan plantear producir animales más pesados independientemente del cierre de sus balances contables.