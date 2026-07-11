Después de los 55: el talento sigue vigente, pero el mercado laboral mira para otro lado

El 68% de las empresas argentinas no incorporó a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. Es hora de cambiar la conversación en el mercado laboral.

El 54% de los trabajadores mayores dice haber sido rechazado en un proceso de selección por su edad.

“¿Vero, a los 55 ya es tarde?” Me lo preguntan en cada taller, en cada charla, casi con la misma cara de resignación. Y cada vez que lo escucho pienso lo mismo: no es una pregunta sobre la edad. Es una pregunta sobre el miedo a dejar de ser vistos en un mercado laboral cambiante.

Los números le dan la razón a ese miedo. Según el informe Generación Silver 2025, el 68% de las organizaciones en el mercado laboral no contrató a ninguna persona mayor de 55 años en el último año. El 54% de los trabajadores mayores dice haber sido rechazado en un proceso de selección por su edad, y hoy la edad lidera el ranking de motivos de discriminación laboral en el país, según un relevamiento de Bumeran. No es una percepción aislada: es una barrera estructural.

Hoy la edad lidera el ranking de motivos en el mercado laboral, de discriminación laboral en el país. Archivo. El talento y la edad Lo que esos datos no muestran es el costo emocional. El 61% de quienes atraviesan discriminación por edad se siente infravalorado; el 66% dice sentirse menos satisfecho con su vida laboral; el 60%, menos productivo. El edadismo no solo cierra puertas: también entra dentro de las personas y las convence de que tienen razón en no golpear la próxima.

Sin embargo, la ciencia dice otra cosa. El cerebro conserva plasticidad a lo largo de toda la vida: la capacidad de aprender, adaptarse y crear nuevas conexiones no caduca a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Lo que sí se agota, muchas veces, es el permiso social para seguir intentándolo.

El mundo empieza a mirarlo distinto En Europa, la llamada economía plateada, la actividad económica ligada a las personas mayores, se estima en 5,7 billones de euros para 2030. La OCDE identifica al edadismo como la principal barrera para extender la vida laboral, y recomienda aprendizaje continuo y flexibilidad horaria.