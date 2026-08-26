Créditos hipotecarios: cuánto deben ser los ingresos para acceder a una primera vivienda

El ministro de Economía Luis Caputo anunció nuevas medidas para fomentar créditos hipotecarios, destinando fondos del FGS de Anses para la adquisición de primera vivienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles nuevas medidas para fomentar el desarrollo de créditos hipotecarios para primera vivienda. El Gobierno utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.

El Ministro afirmó que "el stock de créditos hipotecarios en Argentina representa solo 2 puntos del PIB, mientras que en Chile representa el 27% y en países más desarrollados como Estados Unidos alcanza el 50%".

Cuánto deben ser los ingresos para acceder a una primera vivienda El titular del Palacio de Hacienda puso un caso a modo de ejemplo: para una propiedad valuada en US$106.667 y considerando un financiamiento equivalente al 75% del valor del inmueble, el monto del crédito hipotecario ascendería a $120.920.000. A un plazo de 25 años y asumiendo una tasa de UVA + 7%, la cuota inicial estimada sería de $865.098,