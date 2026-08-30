Nuevo Renault Megane E-Tech eléctrico: rediseño y mayor autonomía

Renault actualizó su berlina compacta con un frontal completamente rediseñado y una batería LFP de 67 kWh.

Renault presentó la renovación del Megane E-Tech eléctrico, su modelo compacto del segmento C enfocado en la movilidad cero emisiones. El vehículo mantiene su producción íntegra en Europa dentro del complejo industrial Ampere ElectriCity, ensamblando el chasis y la batería en Douai y el motor eléctrico en Cléon, Francia.

La gama se simplifica en dos niveles de equipamiento dadas las preferencias del mercado: Techno, como variante de entrada con acentos dinámicos, y Esprit Alpine, situándose en la parte superior con terminaciones exclusivas y llantas de 20 pulgadas.

Renault Megane E-Tech Renault Rediseño exterior y nuevas dimensiones El frontal del vehículo fue modificado casi en su totalidad a excepción de las ópticas principales. Adopta una estética de mayor deportividad con la eliminación de las tomas de aire laterales y la integración de una firma luminosa de día con patrón de damero compuesta por ocho rombos.

Parrilla y emblema: Calandra cerrada en negro brillante con el logotipo de la marca reubicado por debajo de la línea del capó.

Sección trasera: Ópticas con diseño tridimensional sin lentes de cubierta y paragolpes con difusor rediseñado.

Proporciones: Registra un incremento de 20 mm en la altura total debido a la integración del nuevo paquete de baterías, conservando rodados de 19 o 20 pulgadas y tiradores de puertas empotrados. Renault Megane E-Tech Renault Batería LFP cell-to-pack y arquitectura eléctrica La arquitectura técnica se basa en la plataforma RG medium 1.0. Incorpora un motor síncrono de rotor bobinado de 220 CV y 300 Nm de torque, alimentado por un nuevo acumulador de energía:

Tecnología LFP: Batería de 67 kWh con química de fosfato de hierro y litio bajo la arquitectura cell-to-pack (C2P), alojando 232 celdas Pouch 2 Cell.

Autonomía y carga: Homologa hasta 500 km en ciclo WLTP . Admite potencia de carga rápida en corriente continua (DC) de hasta 165 kW , permitiendo recuperar del 15% al 80% de la capacidad en aproximadamente 24 minutos.

Cargador bidireccional: Incluye cargador de corriente alterna (AC) de 11 kW o 22 kW opcional con tecnología V2L (vehicle-to-load), capaz de alimentar dispositivos externos de 220 V hasta un máximo de 3.700 W. Renault Megane E-Tech Renault Innovaciones en el habitáculo y asistencias a la conducción El interior conserva el entorno digital openR formado por una pantalla de instrumentos de 12,3 pulgadas y una pantalla central multimedia de 12 pulgadas. El sistema de gestión openR link con Google integrado suma la interacción por lenguaje natural a través de Google Gemini y un paquete de datos incluido por tres años para el consumo de contenidos multimedia.