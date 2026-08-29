Honda WR-V: así anda el SUV más accesible de la marca

El segmento de los SUV compactos o B-SUV se consolidó como uno de los más competitivos y dinámicos del mercado automotor argentino. Modelos con silueta elevada, buen despeje, habitabilidad familiar y precios relativamente contenidos capturan gran parte de la demanda de quienes buscan algo más práctico y versátil que un hatchback tradicional, pero sin llegar a las dimensiones ni a los valores de los crossover medianos. E

n este contexto llega la nueva generación del Honda WR-V , fabricado en Brasil, que se posiciona como el producto más accesible de la marca en el país y se erige como rival directo del Toyota Yaris Cross. Ambos comparten filosofía de uso urbano-familiar, motorizaciones nafteras aspiradas y transmisiones CVT, aunque el Honda apuesta fuerte por el espacio interior y un equipamiento de seguridad de alto nivel para su escalón de precio.

El WR-V actual abandona por completo la estética “hatch elevado” de la generación anterior (derivada del Fit) y adopta un lenguaje visual genuinamente de SUV. La gran parrilla hexagonal con entramado tipo panal, los faros finos full LED unidos por una moldura cromada, el capó plano, los protectores plásticos en guardabarros y zócalos, las barras de techo en gris satinado y las llantas de aleación bitono de 17 pulgadas con neumáticos 215/55 le otorgan presencia y robustez. De perfil se percibe una silueta más cuadrada y con mayor volumen, mientras que en la trasera los faros horizontales que se introducen en el portón y un paragolpes integrado completan un diseño sobrio y moderno.

Las medidas (4.325 mm de largo, 1.790 mm de ancho, 1.650 mm de alto y 2.650 mm de distancia entre ejes) lo ubican cómodamente en el segmento, con un despeje al suelo generoso de 223 mm que refuerza su carácter polivalente.

Uno de los puntos más fuertes del WR-V es la amplitud del habitáculo. El aprovechamiento del espacio es notable, especialmente en las plazas traseras, donde adultos de estatura media-alta viajan con holgura de rodillas, cabeza y hombros, superando a varios rivales directos. El baúl de 458 litros es de los más generosos de la categoría y resulta muy utilizable para el uso familiar o viajes.

La calidad percibida es respetable: plásticos correctos, terminaciones prolijas y detalles como el aplique metalizado en la consola aportan sensaciones por encima del promedio del segmento de entrada. El equipamiento de confort incluye climatizador automático con salidas traseras, tapizado de cuero ecológico, cargador inalámbrico, acceso y arranque sin llave, tablero digital de 7 pulgadas y pantalla multimedia de 10,25 pulgadas.

Sin embargo, la posición de manejo elevada no resulta del todo cómoda para todos. El cojín del asiento no ofrece el mejor confort en trayectos prolongados y la pedalera no es muy profunda, lo que deja poco espacio para estirar las piernas, especialmente en personas que miden poco más de 1,80 m. En la unidad evaluada no fue posible acoplar correctamente Android Auto ni Apple CarPlay (tanto cableado como inalámbrico), un inconveniente que afecta la funcionalidad cotidiana aunque el resto del sistema multimedia funciona de manera aceptable.

Honda WR-V

Motor y prestaciones

Bajo el capó trabaja el conocido motor naftero 1.5 i-VTEC de cuatro cilindros y 16 válvulas, que entrega 121 CV a 6.600 rpm y 14,8 kgm (145 Nm) de torque a 4.300 rpm. Se asocia a una transmisión automática CVT con levas al volante y tracción delantera. Es un propulsor confiable, progresivo y orientado a la eficiencia más que a las emociones. En ciudad se mueve con suficiencia y suavidad; en ruta exige más revoluciones para lograr respuesta contundente, como es habitual en este tipo de cajas. Las prestaciones son correctas para el segmento: alrededor de 11 segundos de 0 a 100 km/h y recuperaciones aceptables. Los consumos se ubican en valores competitivos (alrededor de 9-10 l/100 km en ciudad y cifras más contenidas en ruta a velocidades moderadas), aunque el tanque de solo 40 litros limita la autonomía.

Comportamiento, confort de marcha y suspensiones

El chasis y las suspensiones (independientes adelante y eje de torsión atrás) recibieron un ajuste específico para las condiciones de Sudamérica. El resultado es un confort de marcha destacable: absorbe bien irregularidades urbanas, lomos de burro y caminos imperfectos sin transmitir excesivas sacudidas al habitáculo. El despeje elevado ayuda a superar obstáculos con confianza. Dinámicamente se comporta de manera equilibrada: se inclina poco, apoya con solidez y la dirección eléctrica resulta precisa y de buen diámetro de giro (alrededor de 10,4 m). No es un auto deportivo, pero transmite seguridad y resulta predecible en el uso diario y en ruta.

Honda WR-V

Equipamiento, seguridad y frenos

La única versión disponible (EXL) viene muy completa. Incluye iluminación full LED, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso con múltiples ángulos, climatizador, pantalla grande y conectividad (cuando funciona). En seguridad se destaca el paquete Honda Sensing de serie: control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, asistente de mantenimiento de carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas. Completan la dotación seis airbags, control de estabilidad y tracción (VSA), asistente de arranque en pendiente, ABS, EBD y anclajes Isofix. Los frenos (discos adelante y tambores atrás) ofrecen buena sensación y distancias correctas, con un comportamiento previsible.

Precio y conclusión

Con un precio de lista que se ubica en torno a los 42,5 millones de pesos (sujeto a variaciones del mercado), el WR-V se presenta como una de las opciones más competitivas del segmento frente a rivales como el Yaris Cross en sus versiones de acceso. La garantía de 5 años o 150.000 km refuerza el mensaje de confiabilidad de la marca. En síntesis, el Honda WR-V es el producto más accesible de la gama local y cumple con las expectativas de quienes buscan un SUV compacto práctico, espacioso (especialmente atrás), bien equipado en seguridad y con un andar confortable.

Tiene algunos puntos mejorables en la ergonomía del asiento del conductor para personas altas y en la conectividad multimedia de la unidad probada, pero en el balance general ofrece una propuesta sólida, racional y bien resuelta para el uso familiar y urbano.