Ram presenta la nueva Rampage Rebel Ignition Edición Especial Limitada en la región

Ram nunca se detiene cuando se trata de nuevos productos. Menos de un mes después del lanzamiento de la nueva 1500 Big Horn, la única marca de camionetas premium y exclusivas en Brasil presenta la nueva Rampage Rebel Ignition Edición Especial Limitada .

El modelo se presentó en el mismo escenario que la primera Ram Rampage Ignition , el Festival Interlagos. Y, al igual que su primera edición, la nueva Rampage Rebel Ignition adopta un estilo único para los clientes que buscan aún más exclusividad.

Exteriormente, la Rampage Rebel Ignition exhibe elementos visuales que resaltan la exclusividad de la camioneta, comenzando con la pintura azul metálico Pacific Blue, exclusiva de las 400 unidades numeradas de esta serie especial. Además, el modelo presenta calcomanías actualizadas en el capó y los laterales, el techo, los espejos y las ruedas en color negro, equipadas con neumáticos Pirelli Scorpion All Terrain Plus de tamaño 235/65 R17. Otro detalle destacado es la Rambar, la barra antivuelco exclusiva de Ram, que completa el estilo distintivo de la camioneta.

En el interior, la Edición Especial Limitada exhibe el lujo característico de la marca, con asientos de cuero negro y gamuza, que presentan el logotipo Rebel bordado en los respaldos delanteros, los cuales son ajustables eléctricamente y ofrecen dos posiciones de memoria.

El color azul presente en la carrocería también se encuentra en los detalles interiores de las puertas, el volante, los asientos, la consola central y el tablero tecnológico de la camioneta, que incluye un cuadro de instrumentos totalmente digital de 10.3” y un centro multimedia de 12.3”. Sobre la guantera y junto a la salida de aire acondicionado derecha, el encendido de la Rampage Rebel lleva una placa numerada especial del 1 al 400, lo que le da a cada unidad de la edición limitada un toque único. Al abrir las puertas delanteras, la camioneta muestra los umbrales de las puertas iluminados con LED, una característica estándar del modelo. Otro elemento que completa el interior de la serie es el juego de alfombrillas de goma con bordes elevados, que retienen la suciedad, facilitando la limpieza.

Qué motor tiene la Ram Rampage Rebel Ignition

Bajo el capó, la Rampage Rebel Ignition puede equiparse con el nuevo motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex, presentado para el modelo 2027 de la camioneta. Este motor entrega 272 hp y 400 Nm (40.8 kgfm) de torque, ya sea con etanol o nafta. Con esta configuración, la Rampage Rebel Ignition ofrece un rendimiento impresionante: acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 7.1 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h, el mejor rendimiento entre las camionetas medianas disponibles en el mercado.

La edición especial también puede equiparse por primera vez con el eficiente motor turbodiésel de 2.2 litros que produce 200 hp y 450 Nm (45.9 kgfm) de torque. Independientemente del motor utilizado, la transmisión es automática de nueve velocidades con tracción 4x4 automática, que activa automáticamente la tracción trasera e incluye un modo de reductora.

En cuanto a seguridad, la camioneta cuenta con siete airbags y un completo conjunto de sistemas de asistencia al conductor, como control de crucero adaptativo con Stop & Go, advertencia de colisión frontal con frenado de emergencia autónomo y detección de peatones y ciclistas, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, y sistema de advertencia y centrado de salida de carril, lo que clasifica al modelo como ADAS Nivel 2+.

La Rampage Rebel Ignition llegará próximamente a los concesionarios Ram de todo Brasil, con un precio sugerido de R$ 250.990 para las equipadas con el motor 2.0 Hurricane 4 Turbo Flex y de R$ 270.990 para las equipadas con el motor 2.2 Turbodiesel.